Liga Mexicana de Softbol pospone juego entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León por seguridad

Liga Mexicana de Softbol suspende juego entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León, por cuestiones de seguridad

La Liga Mexicana de Softbol, (MLS) informó la suspensión del segundo juego de la serie entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León, programado para este domingo 22 de febrero a las 19:10 hrs en el Estado Domingo Santana, en León, Guanajuato.

A través de un comunicado oficial, la liga detalló que el encuentro queda oficialmente pospuesto y se disputará en una fecha y horario que aún se está por definir. Te dejamos todo lo que se sabe hasta el momento. ç

TAMBIÉN PUEDES LEER: Día del beisbolista: ¿Cómo nació la celebración mexicana?

¿Cuál fue el mensaje de la LMS ante la situación del juego entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León?

A través de un comunicado oficial, la liga detalló que el encuentro queda oficialmente pospuesto y se disputará en una fecha y horario aún por definir.

La decisión fue tomada en común acuerdo con ambos clubes y responde a medidas preventivas de seguridad derivadas de la situación registrada en el occidente del país en las últimas horas. En el mensaje, la LMS señaló que la prioridad es garantizar la integridad de jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y afición.

Liga Mexicana de Softbol cancela juego entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León Ampliar

Hasta el momento no se ha anunciado la nueva fecha para la realización del encuentro, aunque se espera que en los próximos días se informe sobre la reprogramación.

Diablos Rojos Femenil vs. Bravas de León, un juego competitivo

El duelo formaba parte de una serie relevante dentro del calendario regular, con ambos equipos buscando posicionarse en la tabla. Diablos Rojos Femenil ha destacado por su consistencia ofensiva en la temporada, mientras que Bravas de León ha aprovechado su localía para mantenerse competitiva en casa.

Aunque no se trata de una rivalidad histórica consolidada (dada la relativa juventud de la liga), los enfrentamientos entre ambos conjuntos han ganado interés por su nivel parejo y por tratarse de dos novenas que suelen disputar partidos cerrados.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara; México confirma su liderazgo en el béisbol caribeño

Crecimiento del Sotfbol profesional femenil

La suspensión de Diablos Rojos Femenil vs. Bravas de León, tiene lugar en un contexto bastante peligroso para que se dispute como se debe, además, surge en un momento de visibilidad y expansión de dicho deporte.

La Liga Mexicana de Softbol ha sumado asistencia en estadios y seguimiento mediático, consolidando nuevas figuras y fortaleciendo la base competitiva del deporte.