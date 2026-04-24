Padres vs D’backs: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los juegos del Mexico City MLB Series 2026

La Ciudad de México se prepara una vez más para vestirse de gala y recibir el espectáculo de la Gran Carpa. Este fin de semana, el Estadio Alfredo Harp Helú se convertirá en el epicentro del béisbol mundial con la llegada de la MLB Mexico City Series 2026.

Padres vs D’backs 2023 / Icon Sportswire Ampliar

En esta ocasión se vivirá la intensa rivalidad de la División Oeste de la Liga Nacional, enfrentando a los San Diego Padres contra los Arizona Diamondbacks en una serie de dos encuentros que promete emociones de alto voltaje.

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Calendario, horarios y dónde seguir la acción

Los San Diego Padres visitarán a los Arizona Diamondbacks, quienes actuarán como equipo local en dos juegos de temporada regular los días sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El primer juego está programado para las 16:05 horas (tiempo del centro de México), mientras que el segundo iniciará a las 14:05 horas.

¿Dónde ver los partidos entre Arizona y San Diego en México?

Para quienes no pudieron conseguir boletos, la transmisión en vivo estará disponible a través de MLB.tv, ESPN y Fox Sports. Esta cobertura asegura que ningún fanático se pierda los detalles de una serie donde cada turno al bate cuenta para las aspiraciones de postemporada de ambas escuadras.

El factor altitud: Un paraíso para los bateadores

Uno de los temas más comentados por analistas y jugadores es el efecto de los 2,200 metros de altitud de la CDMX sobre la pelota.

Históricamente, el Estadio Alfredo Harp Helú ha demostrado ser un parque donde la bola “vuela” más de lo normal, lo que suele traducirse en marcadores abultados y una lluvia de home runs. Los lanzadores de Arizona y San Diego tendrán el reto de controlar sus lanzamientos en un aire mucho más ligero, mientras que los bateadores de poder buscarán aprovechar las dimensiones del diamante.

Además de lo que ocurra en el terreno de juego, la MLB Mexico City Series ofrecerá una experiencia completa para los asistentes. Se espera la instalación de un Fan Fest en los alrededores del estadio, donde los aficionados podrán participar en dinámicas, comprar mercancía exclusiva de las Grandes Ligas y disfrutar de la gastronomía local.

Con la logística lista y el diamante impecable, todo está dispuesto para que la Ciudad de México confirme por qué es una de las sedes favoritas de la MLB fuera de Estados Unidos.