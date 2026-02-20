Día del beisbolista: ¿Cómo nació la celebración mexicana?

Cada 20 de febrero se conmemora en México el Día Nacional de las y los Beisbolistas, dedicado a reconocer la trayectoria, el éxito y el impacto de los jugadores que entregan su vida en el diamante.

El Rey de los deportes mantiene una gran relevancia en distintas regiones del país y es parte esencial de la identidad deportiva en México.

¿Cómo surgió el Día Nacional del Beisbolista?

La fecha fue establecida oficialmente tras una iniciativa presentada en octubre de 2022 por el senador Cristóbal Arias Solís y aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2023. Se estableció el 20 de febrero como un día conmemorativo, en recuerdo de la inauguración del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, que se realizó el 20 de febrero de 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en Monterrey.

El objetivo es reconocer oficialmente a los beisbolistas mexicanos por su trayectoria y fomentar la práctica del deporte.

Mexicanos que marcaron época

A lo largo de los años, varias figuras han se han convertido en referentes del béisbol nacional e internacional:

Fernando Valenzuela: Símbolo de la “Fernandomanía”, 173 victorias en MLB, ganador del Cy Young y Novato del Año en 1981.

Símbolo de la “Fernandomanía”, 173 victorias en MLB, ganador del Cy Young y Novato del Año en 1981. Julio Urías: Lanzador campeón de Serie Mundial en 2020 y líder de victorias en Grandes Ligas en 2021.

Lanzador campeón de Serie Mundial en 2020 y líder de victorias en Grandes Ligas en 2021. Adrián González: Primera base con más de 300 jonrones y 1,200 carreras producidas en MLB, cinco veces All-Star y cuatro veces Guante de Oro.

Primera base con más de 300 jonrones y 1,200 carreras producidas en MLB, cinco veces All-Star y cuatro veces Guante de Oro. Vinicio Castilla : Tercera base con 320 cuadrangulares en Grandes Ligas y líder de carreras impulsadas en la Liga Nacional en 2004.

: Tercera base con 320 cuadrangulares en Grandes Ligas y líder de carreras impulsadas en la Liga Nacional en 2004. Roberto Osuna: Cerrador mexicano con más de 150 salvamentos en MLB y campeón de Serie Mundial en 2017.

El 20 de febrero no solo representa una fecha; es un reconocimiento a diferentes generaciones de beisbolistas que han hecho historia en el deporte y que siguen inspirando a las nuevas generaciones día con día.

