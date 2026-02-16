Isaac del Toro conquista el desierto: Ganador de la etapa 1 en el UAE Tour / Tim de Waele

El ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse en la etapa uno del Tour UAE, firmando así un inicio prometedor en la competencia.

Isaac del Toro en competencia / Tim de Waele Ampliar

La primera etapa del circuito fue acortada de 144 km a solo 118 km debido a los fuertes vientos y a las complicadas condiciones del desierto; esta decisión se tomó para garantizar la seguridad de los ciclistas.

Isaac del Toro se llevó la victoria tras imponerse en un sprint final al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi. El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 2 h 30 min 56 s, firmando así su primer triunfo en el ciclismo mundial.

Isaac del Toro se llevó la victoria tras imponerse en un sprint final al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi / Tim de Waele Ampliar

Por su parte, el portugués Jonathan Milan, uno de los principales favoritos para ganar la etapa, sufrió una fuerte caída a 1,500 m de la meta. Aunque logró reincorporarse y continuar, quedó sin posibilidades de disputar el triunfo con Del Toro y el resto de los competidores.

La victoria del mexicano representa un paso importante para el ciclismo nacional, ya que Isaac del Toro se ha consolidado como una de las promesas más sólidas del pelotón internacional; su desempeño confirma el crecimiento del talento mexicano en las competencias de alto nivel.

