Isaac del Toro: el mexicano que dominó el ciclismo en 2025 y ganó el “Ídolo Deportivo” / Dario Belingheri

El 2025 finalizó para Isaac del Toro, el cual fue el mejor año de su tiempo como profesional.

Isaac del Toro / Dario Belingheri Ampliar

El ciclista mexicano fue el protagonista absoluto en las carreteras europeas ya que consiguió 16 victorias en la temporada con tan solo 21 años. En el 2025, Del Toro consiguió el subcampeonato en el Giro de Italia, donde además le dieron la “Maglia Bianca” como el mejor joven. También sumó múltiples victorias en circuitos clásicos europeos, entre ellas la histórica conquista de la Milán-Turín, la primera para un mexicano.

Tras haber competido en Italia, Austria y España, Isaac participó en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, evento que no se realizaba desde 2021 y que tuvo lugar en Baja California, estado donde nació el pedalista y donde ganó la prueba contrarreloj y la prueba de ruta.

También fue galardonado con el Premio Nacional de Deportes 2025 en la categoría profesional, premio dado por el Gobierno de México mediante la SEP y la CONADE.

Isaac del Toro / Antonio Baixauli Ampliar

Todo este gran rendimiento fue recompensado con un nuevo galardón este martes. El ciclista fue nombrado “Ídolo Deportivo 2025” en la ceremonia de Victory Prize México, superando a figuras como la tenista Renata Zarazúa, el futbolista Santiago Giménez y el clavadista Osmar Olvera.

Con esto, Isaac del Toro cierra un extraordinario 2025 y se prepara para un nuevo año de competencias con miras a Los Ángeles 2028.