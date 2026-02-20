FIFA analiza ampliar el Mundial de Clubes 2029 a 48 equipos

Este viernes, el medio The Guardian reveló que la FIFA analiza ampliar el Mundial de Clubes de 32 a 48 equipos a partir de la próxima edición, que se disputaría en 2029; un movimiento que podría transformar nuevamente el formato del certamen internacional.

De concretarse la propuesta, se modificaría otra vez la estructura del torneo, incrementando el número de participantes y redefiniendo su sistema de competencia. Esta ampliación buscaría otorgar mayor representación a las distintas confederaciones y permitir la participación de más clubes de la élite, que en la pasada justa no lograron clasificarse.

De acuerdo con el reporte, esta propuesta ya no enfrenta oposición por parte de la UEFA, siempre y cuando se celebre cada cuatro años y no se convierta en un certamen bienal; esta condición resulta clave para evitar una saturación en los calendarios futbolísticos.

Aunque el proyecto no es oficial, la información apunta a que la resolución final podría definirse en los próximos meses, con la mira puesta en 2029 como fecha tentativa para estrenar el nuevo formato.

De concretarse este cambio, sería la segunda reestructuración que experimenta este torneo en menos de una década y consolidaría la apuesta de la FIFA por convertir el Mundial de Clubes en uno de los certámenes más relevantes del calendario internacional.

