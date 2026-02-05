México vs Brasil: Juego de Leyendas en el Estadio Azteca

Se oficializó un partido más en el Estadio Azteca, previo a la Copa del Mundo 2026 y es que se anunció el encuentro entre las leyendas de las selecciones de Brasil y México.

El choque se llevará a cabo el próximo 19 de abril, posterior a la reinauguración del Estadio Azteca. En este sentido, en el evento de presentación estuvieron presentes dos de las leyendas que tendrán participación en este duelo, como lo son el mexicano Pável Pardo y el brasileño Edmilson.

El jugador tricolor habló sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo, quien se desempeña en una posición similar a la que él jugaba con la Selección Mexicana: “El que sea mexicano por nacimiento o naturalización, está a las órdenes del técnico, sabemos lo que Fidalgo dio al América, se convirtió en una pieza fundamental para los campeonatos. Dejó un legado en el fútbol mexicano, el técnico decidirá y está en una posición en la que tenemos buenos mediocampistas, será Javier Aguirre el que decida”.

Por su parte, el exjugador carioca, campeón del mundo con Brasil en 2002, compartió su experiencia como compañero de Rafa Márquez en el Barcelona y como pupilo de Javier Aguirre en el Zaragoza: “Fui compañero de Rafa, me encanta que sea el entrenador de la Selección Mexicana principal. A Aguirre lo tuve en Zaragoza, ojalá hagan un buen trabajo y espero que los dos tengan un gran Campeonato del Mundo”.

Es así como se presentó el partido de leyendas entre México y Brasil, en el Estadio Azteca, rumbo al Mundial 2026.

