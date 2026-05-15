Chivas vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde cuándo y a qué hora ver la semifinal de vuelta del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

Las Chivas de Guadalajara y Cruz Azul definirán este sábado al primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX. La serie quedó empatada 2-2 en la ida disputada en el Estadio Banorte, con goles de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda para el Rebaño, mientras que Carlos Rodríguez y Christian Ebere, de penal, marcaron para La Máquina.

Cruz Azul vs Chivas / Jam Media Ampliar

El duelo de vuelta se jugará en el Estadio Jalisco, donde el equipo dirigido por Gabriel Milito intentará aprovechar la localía y la ventaja deportiva por posición en la tabla para sellar su pase a la final.

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¿Cómo quedó la ida entre Chivas y Cruz Azul?

La semifinal arrancó con un partido de alto ritmo desde los primeros minutos. Chivas golpeó primero al minuto 29 gracias a Santiago Sandoval, quien aprovechó un rebote dejado por Kevin Mier para abrir el marcador en la capital. Por su parte, Cruz Azul reaccionó antes del descanso con un gol de Carlos “Charly” Rodríguez al 37’, luego de una jugada individual que volvió a confirmar su gran momento futbolístico.

En la segunda parte, Ángel Sepúlveda apareció al minuto 50 para devolverle la ventaja al Guadalajara. Sin embargo, la polémica llegó pocos minutos después, cuando el VAR revisó una jugada dentro del área y el árbitro señaló penal a favor de Cruz Azul. Christian Ebere cobró desde los once pasos para poner el definitivo 2-2. Ese empate dejó abierta la eliminatoria, aunque con una ligera ventaja para Chivas gracias a su mejor posición en la tabla general.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a la final?

La ecuación es clara para La Máquina: necesita ganar en Guadalajara. Cualquier empate en el marcador global favorece a Chivas por el criterio de posición en la clasificación del Clausura 2026. Eso obliga al equipo celeste a salir a buscar el partido desde el inicio, especialmente después de haber dejado escapar dos veces la desventaja en la ida.

GANAR O GANAR EN GUADALAJARA.



JUNTOS POR EL PASE A LA FINAL. pic.twitter.com/wKWNGAtu3b — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 14, 2026

Chivas llega fortalecido pese a las ausencias

El Guadalajara volvió a demostrar que atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo. A pesar de no contar con varios jugadores convocados por selección, el equipo rojiblanco compitió de tú a tú en el Azteca y estuvo cerca de llevarse la victoria.

La gran noticia para Gabriel Milito es el nivel de Santiago Sandoval. El joven atacante se ha convertido en una de las revelaciones de la Liguilla y volvió a aparecer en un partido importante. Ángel Sepúlveda también respondió en el área y confirmó que atraviesa un gran momento goleador.

En casa y con su afición, Chivas buscará mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar Cruz Azul en su obligación de ir al frente.

CHIVAS VS CRUZ AZUL: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER