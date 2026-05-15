Pachuca toma ventaja en la ida y le pone presión total a Pumas

Pachuca dio el primer golpe en las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 y lo hizo con autoridad futbolística, aunque con una ventaja mínima en el marcador. Los Tuzos derrotaron 1-0 a Pumas en el Estadio Hidalgo y viajarán a Ciudad Universitaria con la sensación de que fueron superiores durante largos lapsos, pero también con la conciencia de que la serie sigue completamente abierta. El único gol de la noche fue obra de Oussama Idrissi al minuto 37, en un duelo que confirmó el gran momento del equipo hidalguense en la Liguilla.

Pachuca vs Pumas / Agustin Cuevas Ampliar

Idrissi castigó cuando Pachuca más insistía

Desde el arranque, Pachuca salió a imponer condiciones. Apenas al minuto 4 avisó con una acción de Enner Valencia, y poco después volvió a tocar la puerta con Kenedy e Idrissi, obligando a Keylor Navas a aparecer temprano para evitar el primero. Pumas intentó resistir y apostó por el contragolpe, pero el partido se jugó casi siempre al ritmo que marcó el conjunto de Esteban Solari.

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La recompensa cayó al 37’. Tras una jugada nacida de la presión tuza y una desatención defensiva auriazul, Idrissi sacó el disparo que terminó abriendo el marcador. El tanto hizo justicia a lo que mostraba el encuentro: Pachuca era el equipo que más proponía, el que más empujaba y el que más veces había merodeado el área rival. Pumas, en cambio, apenas había logrado inquietar con un intento de Robert Morales que no encontró portería.

Pumas resistió, pero le faltó filo para empatar

En la segunda mitad, el guion no cambió demasiado. Pachuca siguió encontrando espacios y estuvo cerca del segundo, especialmente con otra llegada de Enner Valencia al 53’, mientras que Pumas se fue ajustando con cambios, incluyendo el ingreso de Uriel Antuna para buscar más profundidad. Aun así, el equipo de Efraín Juárez tardó mucho en generar verdadero peligro.

Salomón Rondón esta noche no arrancó como titular, pero no dudó en festejar el gol con Idrissi.



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La ocasión más clara de los universitarios llegó al 80’, cuando Rubén Duarte apareció en el área y obligó a Carlos Moreno a intervenir para sostener la ventaja. Fue un aviso tardío en una noche donde Pumas compitió, pero no logró soltarse del todo en ataque. Para cerrar el drama, Pachuca se quedó con diez en la recta final tras la expulsión de Eduardo Bauermann , una baja que puede pesar en la vuelta.

La vuelta promete máxima tensión en CU

El 1-0 deja a Pachuca con ventaja, pero no con tranquilidad absoluta. La serie viajará viva a Ciudad Universitaria, donde Pumas tendrá que reaccionar sí o sí para sostener su sueño de volver a una Final. Los Tuzos pegaron primero, fueron mejores por tramos y confirmaron que llegan encendidos. Pero en una semifinal, una diferencia de un gol nunca alcanza para sentirse seguro.