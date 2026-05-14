Henry Martín ofrece disculpas tras eliminación del América en el Clausura 2026

Henry Martín rompió el silencio después de la eliminación del América ante Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026. El capitán azulcrema publicó un mensaje en redes sociales para disculparse con la afición tras fallar el penal que pudo darle el pase a Semifinales al equipo de André Jardine en Ciudad Universitaria.

Henry Martín / Manuel Velasquez Ampliar

¿Qué dijo Henry Martín tras la eliminación del América?

El delantero yucateco utilizó su cuenta de Instagram para asumir la responsabilidad por la jugada que marcó la serie. En el mensaje, Henry reconoció el golpe que significó quedar fuera de la Liguilla y agradeció el respaldo de los aficionados que lo han acompañado durante su etapa con las Águilas.

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La eliminación dejó una fuerte reacción entre la afición americanista, principalmente porque el delantero tuvo en sus pies la oportunidad de cambiar la historia del partido en los minutos finales. El penal terminó impactando en el poste y América quedó eliminado por posición en la tabla tras el empate global de 6-6 frente a Pumas.

¿Cómo fue el penal fallado de Henry Martín ante Pumas?

El momento ocurrió en la recta final del partido de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. América había conseguido reaccionar después de estar abajo 3-0 y logró empatar la serie, dejando abierta la posibilidad de una remontada histórica.

Henry Martín tomó la pelota para ejecutar el penal decisivo, pero su disparo terminó estrellándose en el poste. La falla provocó una inmediata ola de críticas en redes sociales y convirtió al atacante en uno de los personajes más señalados tras la eliminación azulcrema.

Las imágenes posteriores mostraron al capitán americanista visiblemente afectado mientras abandonaba la cancha. Incluso André Jardine respaldó públicamente a su jugador y aseguró que el fútbol “a veces es cruel” después de lo ocurrido en CU.

Henry Martín falla penalti / Agustin Cuevas Ampliar

¿Qué sigue para Henry Martín y el América?

La eliminación en Cuartos de Final abre semanas de análisis dentro del club azulcrema. América tendrá que evaluar posibles movimientos rumbo al próximo torneo, especialmente en la zona ofensiva, donde ya comienzan a surgir rumores sobre refuerzos y ajustes en la plantilla.

En el caso de Henry Martín, el delantero todavía tiene contrato con las Águilas y todo apunta a que buscará revancha en el siguiente semestre. El atacante dejó claro en su mensaje que mantiene el compromiso de volver a competir por títulos con el equipo de Coapa.

Próximos pasos para el América

Después de quedar fuera del Clausura 2026, América entrará en periodo de vacaciones antes de iniciar la preparación para el Apertura 2026. André Jardine y la directiva tendrán semanas clave para definir bajas, refuerzos y el futuro de varios futbolistas señalados tras la eliminación ante Pumas.

La presión será alta desde el arranque del próximo torneo, especialmente para jugadores como Henry Martín, quien buscará dejar atrás uno de los momentos más complicados de su carrera con las Águilas.