¿Era penal para Cruz Azul vs Chivas? esto fue lo que respondió Gerardo “Jerry” Flores / Hector Vivas

Cruz Azul y Chivas empataron 2-2 en la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, pero la conversación terminó centrada en el polémico penal marcado a favor de La Máquina. Tras el partido disputado en el Estadio Azteca, Gerardo “Jerry” Flores aseguró que la decisión arbitral fue incorrecta y lanzó una frase que encendió las redes: “No era penal”.

Jerry Flores / Hector Vivas Ampliar

La jugada ocurrió en el segundo tiempo, cuando Christian Ebere cayó dentro del área tras un contacto con Bryan González. Inicialmente la acción generó dudas, pero después de la revisión en el VAR, el árbitro terminó señalando la pena máxima. El propio Ebere convirtió el disparo para el 2-2 definitivo.

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¿Qué dijo Jerry Flores sobre el penal de Cruz Azul?

El exjugador cementero apareció en Claro Sports para analizar la semifinal entre Cruz Azul y Guadalajara y fue directo al momento de hablar sobre la jugada polémica.

“Vi la repetición varias veces y, aunque le voy a Cruz Azul, considero que no era penal”.

Jerry Flores explicó que, desde su punto de vista, el contacto sobre Christian Ebere no tenía la intensidad suficiente para señalarse como falta dentro del área. La declaración tomó fuerza porque provino de un futbolista identificado históricamente con La Máquina.

¿Cómo fue la jugada del penal entre Cruz Azul y Chivas?

La acción se produjo apenas minutos después del 2-1 de Chivas. Christian Ebere ingresó al área y buscó ganar la posición ante Bryan González, defensor rojiblanco, antes de caer tras un contacto.

El árbitro recibió el llamado del VAR y, tras revisar la jugada en el monitor, decidió cambiar su determinación inicial para marcar penal a favor de Cruz Azul. La decisión provocó reclamos inmediatos por parte de los jugadores del Guadalajara y abrió el debate en redes sociales.

Ebere tomó el balón y definió desde los once pasos para empatar el partido 2-2.

¿Quiénes anotaron en el Cruz Azul vs Chivas?

El encuentro dejó uno de los partidos más intensos de la Liguilla hasta ahora. Chivas tomó ventaja gracias a Santiago Sandoval, luego de un error de Kevin Mier en la salida. Posteriormente, Carlos Rodríguez empató para Cruz Azul con una gran definición.

En la segunda mitad, Ángel Sepúlveda marcó el 2-1 para Guadalajara, pero la ventaja duró muy poco debido al penal convertido por Christian Ebere. El empate dejó la eliminatoria completamente abierta para el partido de vuelta en Guadalajara.

¿Era penal o no para Cruz Azul ante Chivas? Así, el ángulo desde la cancha de la jugada entre Christian Ebere y Bryan González ⚽🔥



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¿Por qué el arbitraje volvió a ser tendencia en Liga MX?

La jugada revivió la discusión sobre los criterios arbitrales en el fútbol mexicano, especialmente en acciones de contacto dentro del área donde el VAR termina siendo protagonista.

Incluso el exárbitro Roberto García Orozco cuestionó la decisión y aseguró que “el penal no tiene sustento reglamentario”, argumentando que el atacante de Cruz Azul habría provocado parte del contacto con Bryan González.

En redes sociales, aficionados de Chivas explotaron contra el arbitraje, mientras seguidores de Cruz Azul defendieron la decisión señalando que sí existió contacto suficiente para marcar la falta.

¿Qué sigue para Cruz Azul y Chivas?

Tras el empate 2-2 en el Estadio Azteca, la serie se definirá en el partido de vuelta en Guadalajara, donde ambos equipos buscarán el boleto a la final del Clausura 2026.

Cruz Azul intentará corregir los errores defensivos que le costaron goles en la ida, mientras Chivas buscará aprovechar la localía y mantener el nivel mostrado pese a las ausencias que sufrió en la semifinal. La expectativa también estará puesta sobre el arbitraje, después de una de las decisiones más discutidas de la Liguilla.