Pachuca vs Pumas semifinal ida Liga MX 2026: horario, fecha y todo lo que debes saber

Pachuca y Pumas se enfrentan en la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo. La eliminatoria llega con dos equipos en gran momento: Pachuca avanzó tras eliminar a Toluca, mientras que Pumas viene de una serie intensa ante América que se definió en el global.

Pachuca vs Pumas UNAM Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

¿Cómo llega Pachuca a la semifinal contra Pumas?

Pachuca llega con impulso tras una serie sólida en cuartos de final, donde mostró orden defensivo y eficacia en ataque para eliminar a Toluca con un marcador global de 3-0.

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El equipo hidalguense ha encontrado equilibrio en la Liguilla y ahora buscará aprovechar la localía en la ida para llegar con ventaja a la Ciudad de México.

Además, el Estadio Hidalgo suele ser un factor importante para los Tuzos en fases finales, donde su ritmo de juego suele marcar diferencias desde los primeros minutos.

¿Cómo llega Pumas a la semifinal de la Liga MX 2026?

Pumas llega como uno de los equipos más competitivos del torneo tras una serie dramática ante América, que terminó con un empate global 6-6 y clasificación universitaria por su posición en la tabla.

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🆚 | @Tuzos

🏟️ | Hidalgo

🕰️ | 19:00

📅 | Jueves 14 de mayo

📺 | Fox One#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/wWhwKVKLdL — PUMAS (@PumasMX) May 12, 2026

El equipo capitalino mostró carácter en una eliminatoria de alta presión, incluyendo una remontada parcial y momentos de máxima tensión en el cierre.

El conjunto dirigido por su cuerpo técnico llega con confianza, pero también con desgaste físico tras una serie exigente que se definió hasta el último minuto.

¿Qué está en juego en Pachuca vs Pumas?

El partido de ida será clave para definir el rumbo de la serie. Pachuca intentará sacar ventaja en casa para viajar con margen al partido de vuelta, mientras que Pumas buscará un resultado que le permita cerrar con control en CU.

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El ganador de esta llave avanzará a la final del Clausura 2026, donde ya espera el otro vencedor de la serie entre Chivas y Cruz Azul.

¿Qué puede definir la semifinal entre Tuzos y Universitarios?

La serie entre Tuzos y Universitarios podría definirse en pequeños detalles, donde la eficacia frente al arco será determinante, especialmente en el partido de ida. El control del ritmo en el Estadio Hidalgo puede darle ventaja a Pachuca, mientras que Pumas apostará por su solidez defensiva y la capacidad de explotar espacios en transición.

Pachuca vs Pumas / Jam Media Ampliar

A esto se suma la experiencia en Liguilla, un factor que suele pesar en los momentos de máxima presión. Con dos equipos acostumbrados a competir en escenarios exigentes, todo apunta a una eliminatoria cerrada desde el primer minuto.

¿A qué hora es Pachuca vs Pumas semifinal ida Liga MX 2026?

El partido de ida entre Tuzos y Universitarios está programado para jugarse el jueves 14 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

La serie forma parte de las semifinales del Clausura 2026, donde los cuatro mejores equipos del torneo buscan el boleto a la gran final. La vuelta se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas cerrará la eliminatoria como local.

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Pachuca vs Pumas: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: jueves 14 de Mayo

HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Miguel Hidalgo

TV: FOX One y FOX