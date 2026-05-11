Memo Ochoa confirma su convocatoria al Mundial 2026: “Hoy comienza mi última concentración”

Guillermo Ochoa confirmó este lunes 11 de mayo que estará en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. El portero de 40 años, que juega actualmente en el AEL Limassol de Chipre, lo anunció a través de un mensaje en redes sociales junto a una fotografía con la camiseta verde del Tri. Será su sexta y última Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa / Scott Taetsch Ampliar

¿Qué dijo exactamente Memo Ochoa al confirmar su convocatoria?

El mensaje que publicó Ochoa en su perfil oficial de Instagram, @yosoy8a, no fue un comunicado frío. Fue una despedida anticipada, escrita por alguien que sabe exactamente lo que está viviendo.

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“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo”, escribió el arquero.

El tono de su publicación no deja margen de interpretación: Ochoa aseguró que vive su última concentración con el seleccionado nacional, cerrando así más de dos décadas de historia con la camiseta verde.

¿Cuántos partidos tiene Memo Ochoa con la Selección Mexicana?

La cifra habla sola. Son 152 partidos los que ha disputado Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana, siendo el jugador con mayor experiencia de la actual convocatoria.

Desde su debut en diciembre de 2005, Ochoa ha formado parte de victorias y derrotas del conjunto azteca de manera consecutiva en las Copas del Mundo desde 2006. Si logra sumar minutos en 2026, se convertirá en uno de los primeros futbolistas en disputar seis Mundiales.

¿Qué dijo Ochoa sobre su batalla por un lugar en la lista definitiva?

El veterano portero sabe que nada está garantizado. “Me siento muy bien y con ganas de seguir aportando. Ojalá pueda estar en la lista final; trabajo fuerte para vivir esta experiencia desde dentro del campo”, declaró Ochoa en días recientes.

El lunes que Ochoa cruzó la puerta del CAR comenzó su particular batalla por ser considerado para el grupo definitivo, siendo además el primero de los convocados de la legión extranjera en integrarse, cuando la mayoría de los jugadores europeos están programados para llegar a partir del 25 de mayo. Ese adelanto no es casual: es una señal de hambre y disposición.

Próximos pasos: cuándo juega el Tri y qué se juega Ochoa

La lista definitiva de la Selección Mexicana deberá entregarse a la FIFA a más tardar el 1 de junio de 2026, lo que deja a Javier Aguirre apenas tres semanas para evaluar a todos sus elementos antes de tomar decisiones definitivas.

Antes de eso, el Tri tiene tres amistosos clave: Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de California, y Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

Para Ochoa, cada entrenamiento y cada minuto en esos partidos vale doble. Si Aguirre le da la oportunidad de jugar, será su último escaparate antes del cierre de la lista. Si no, el legado ya está escrito. Pero Memo, claramente, no ha llegado al CAR a despedirse desde la banca.