Guillermo Ochoa queda fuera de la Copa de Chipre: ¿Se acabó su temporada en Europa?

Guillermo Ochoa fue eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre, y con esto prácticamente finalizó su temporada en el fútbol europeo. El arquero de la selección mexicana disputó los 90 minutos en el duelo de vuelta frente al Pafos, sin embargo, el Limassol recibió tres goles y quedó eliminado por marcador global de 5 a 2.

Guillermo Ochoa / Gualter Fatia Ampliar

Ochoa y el Limassol llegaron al partido de vuelta de las semifinales con una desventaja de 2 goles 1 después del juego de ida. Desafortunadamente, el rival en turno fue el Pafos, que ahora mismo está peleando la parte alta de la tabla general en la liga, por lo que era un adversario complicado, y más jugando en casa. A pesar de la inferioridad, la escuadra en donde milita el arquero del Tricolor se puso adelante en la pizarra, pero no fue capaz de aguantar los embates del conjunto local.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lamine Yamal enciende las alarmas tras salir lesionado ante el Celta de Vigo

Rápidamente, el Pafos recuperó la ventaja en el marcador global por la vía de Jajá, Lelé y Vlad Dragomir. Fue así como uno de los mejores clubes del fútbol chipriota eliminó a Guillermo Ochoa y al Limassol en las semifinales de Copa, lo que prácticamente significó el final de la temporada del arquero mexicano en Europa.

⚽: Tremendo error de Guillermo Ochoa que le costó la eliminación de la Copa de Chipre 2025-2026 al equipo AEL Limassol tras perder ante el Pafos por 3 goles a 1 en la vuelta de la ronda semifinal. pic.twitter.com/fnhVRKImeu — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) April 22, 2026

Vale la pena mencionar que Memo jugó 26 partidos en la campaña 2025-2026 y sumó 2370 minutos en cancha. Además, recibió 40 anotaciones en 20 encuentros y dejó su portería en cero en seis ocasiones. Con estos números será como Guillermo Ochoa buscará ganarse un lugar en el 11 titular en la selección mexicana para la Copa del Mundo, en donde competirá con Raúl Rangel y Carlos Acevedo.