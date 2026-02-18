Nicolás Navarro asegura que le impusieron a Guillermo Ochoa en los Juegos Olímpicos de 2012

Nicolás Navarro, quien fue el entrenador de porteros de la Selección Mexicana Olímpica que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, reveló recientemente que existieron presiones desde la Federación Mexicana de Fútbol para imponer a Guillermo Ochoa como uno de los refuerzos mayores, los tres jugadores mayores de 23 años permitidos en el torneo sub-23.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana en entrenamiento

En una entrevista en el podcast “La Chilenita del Profe”, Navarro explicó que se negó a incluir a Ochoa porque, según su criterio y análisis, incluyendo videos y bases técnicas, José de Jesús Corona estaba en un mejor momento y era la mejor opción para el arco en ese torneo. “Un federativo de la Selección le quiso obligar a llevar a Memo Ochoa“.

Esto ha generado revuelo en redes destacando la “revelación” y comentarios sobre posibles influencias externas, algunos mencionan incluso a Televisa o intereses mediáticos en Ochoa. Al final, la decisión técnica prevaleció, y el oro se logró con Corona en la portería.

Navarro ha enfatizado que no dirá nombres específicos del federativo involucrado, pero la declaración confirma que hubo intentos de imposición que no prosperaron. Es un dato curioso de backstage que añade contexto a la eterna comparación Corona vs Ochoa en esa época.