Marco Fabián le gustaría ver a Álvaro Fidalgo con la camiseta de México: “Siempre y cuando aporten, está bien”

Marco Fabián expresó recientemente su apoyo a la idea de ver a Álvaro Fidalgo con la camiseta de la Selección Mexicana, siempre y cuando demuestre que aporta valor al equipo.

Marco Fabián con la playera de la Selección Mexicana / Jam Media Ampliar

En entrevista para Claro Sports en W Radio, el exjugador de Chivas y del Tri defendió la inclusión de naturalizados y jugadores extranjeros que se han adaptado bien a la liga mexicana. Sobre Fidalgo específicamente, dijo que es un grandísimo jugador y que no está en contra de los naturalizados “siempre y cuando aporten”, compitan de igual a igual y se lo ganen en el campo.

Citó ejemplos como André-Pierre Gignac y enfatizó que muchos países usan este enfoque: “Mientras vengan a aportar, mientras se lo ganen y compitan igual que otro mexicano, hoy en día es un mexicano más”. Agregó que en su proceso como jugador coincidió con varios naturalizados y siempre fueron bienvenidos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Nicolás Navarro asegura que le impusieron a Guillermo Ochoa en los Juegos Olímpicos de 2012

La frase que mencionas encaja perfectamente con su postura: “Siempre y cuando aporten, está bien“. Esto surge en un momento donde Fidalgo, quien ya ha mostrado apertura a representar a México bajo el mando de Javier Aguirre, genera debate por su calidad en el América y su proceso de naturalización. Marco Fabián deja claro que el foco debe estar en el rendimiento, no en el origen.