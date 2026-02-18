Marco Fabián le gustaría ver a Álvaro Fidalgo con la camiseta de México: “Siempre y cuando aporten, está bien”
El ex futbolista mexicano Marco Fabián habló para los micrófonos de Claro Sports en W, sobre temas de cara al Mundial 2026, con su experiencia en Copas del Mundo.
Marco Fabián expresó recientemente su apoyo a la idea de ver a Álvaro Fidalgo con la camiseta de la Selección Mexicana, siempre y cuando demuestre que aporta valor al equipo.
En entrevista para Claro Sports en W Radio, el exjugador de Chivas y del Tri defendió la inclusión de naturalizados y jugadores extranjeros que se han adaptado bien a la liga mexicana. Sobre Fidalgo específicamente, dijo que es un grandísimo jugador y que no está en contra de los naturalizados “siempre y cuando aporten”, compitan de igual a igual y se lo ganen en el campo.
Citó ejemplos como André-Pierre Gignac y enfatizó que muchos países usan este enfoque: “Mientras vengan a aportar, mientras se lo ganen y compitan igual que otro mexicano, hoy en día es un mexicano más”. Agregó que en su proceso como jugador coincidió con varios naturalizados y siempre fueron bienvenidos.
La frase que mencionas encaja perfectamente con su postura: “Siempre y cuando aporten, está bien“. Esto surge en un momento donde Fidalgo, quien ya ha mostrado apertura a representar a México bajo el mando de Javier Aguirre, genera debate por su calidad en el América y su proceso de naturalización. Marco Fabián deja claro que el foco debe estar en el rendimiento, no en el origen.