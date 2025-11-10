Álvaro Fidalgo acepta jugar con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

En un movimiento que ilusiona a la afición mexicana y fortalece el mediocampo del Tricolor de cara al Mundial 2026, Álvaro Fidalgo ha aceptado la invitación de la Selección Mexicana. El talentoso mediocampista español, naturalizado mexicano y pilar indiscutible del Club América, iniciará su preparación con el equipo nacional en enero próximo, de acuerdo con fuentes cercanas al cuerpo técnico dirigido por Javier Aguirre.

Álvaro Fidalgo / Jam Media Ampliar

El anuncio, revelado por el periodista Gibran Araige durante la transmisión del reciente duelo entre América y León, marca un hito en la carrera de Fidalgo, quien llegó a México en enero de 2021 como una promesa discreta procedente del CD Castellón. Tras cuatro años de residencia continua y su naturalización oficial en diciembre de 2024, el ‘Maguito’ cumple ahora con el requisito FIFA de cinco años en territorio azteca, lo que lo hace elegible a partir de febrero de 2026. Su plan de integración es claro: un microciclo de entrenamientos en Centroamérica durante enero, enfocado en acoplarse al esquema de Aguirre, seguido de su debut oficial en la Fecha FIFA de marzo.

Esto le dará una ventana crucial aunque ajustada para foguearse antes del gran torneo que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá. Fidalgo, de 28 años, no solo representa un refuerzo de calidad técnica y visión de juego, sino un símbolo de integración en el fútbol mexicano. Su versatilidad en el medio campo, con asistencias precisas y control de balón que han sido clave en los éxitos del América, podría ser el ingrediente que el Tri necesita para competir en un Mundial donde el tiempo apremia.

Álvaro Fidalgo campeón con el América en el Apertura 2024 / Jam Media Ampliar

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Con solo tres meses entre su posible estreno y el pitazo inicial del Mundial 2026, Fidalgo deberá superar una competencia feroz en el mediocampo, pensando en nombres como Edson Álvarez o Luis Chávez, y sortear cualquier lesión, como la que lo ha aquejado intermitentemente en los últimos meses. Aun así, su compromiso con México, evidenciado en su arraigo con el América y su canto al Himno Nacional en el Estadio Azteca, genera optimismo.