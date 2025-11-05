Selección Mexicana presenta su nueva playera verde para la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana ha desvelado la playera que vestirá en la Copa del Mundo 2026, un diseño que marca el retorno al verde tradicional como color predominante. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, el Tricolor busca reconectar con su identidad histórica en el torneo que se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Selección Mexicana presenta su nueva playera verde Ampliar

El nuevo uniforme, presentado oficialmente por la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) y su socio comercial Adidas, abandona las experimentaciones cromáticas de ediciones recientes para abrazar el verde intenso que ha definido al equipo nacional desde sus primeras participaciones mundialistas. Detalles en blanco y rojo en el cuello y las mangas evocan la bandera mexicana, mientras que un patrón sutil inspirado en el águila real del escudo nacional adorna el tejido.

El regreso al verde clásico responde también a la demanda de la afición, que en redes sociales había expresado su preferencia por el diseño tradicional frente a las versiones alternativas de los últimos torneos. La playera será estrenada oficialmente en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Santiago Giménez Ampliar

Con el arranque de la justa mundialista a la vuelta de la esquina y con México como uno de los anfitriones, este uniforme no solo viste al equipo, sino que carga con la responsabilidad de representar a un país en su propia casa. El verde vuelve, y con él, la esperanza de escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del fútbol mexicano.