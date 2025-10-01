Filtran el uniforme de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

A menos de un año para que arranque el Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos, la expectación se multiplica y el mundo del balompié mexicano ha sido sacudido por una nueva revelación, ya que la Selección Mexicana afina detalles para llegar de la mejor manera a la justa mundialista, entre ellos su nueva indumentaria.

Camiseta de visitante Selección Mexicana para el Mundial 2026 Ampliar

Y es que todo parece indicar que el combinado azteca ya conoce el uniforme que portará cuando le toque jugar de visitante en la Copa del Mundo 2026. Se trata del supuesto diseño del jersey que Adidas prepararía para el equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre. Una prenda que, de acuerdo a las imágenes que empezaron a circular en redes sociales, busca equilibrar elegancia minimalista con un guiño sutil a la herencia cultural azteca, aunque no ha estado exenta de críticas.

La filtración, impulsada por el periodista César Patricio, llegó vía redes sociales. En las imágenes se muestra una camiseta con base en un tono hueso o beige claro, casi blanco, que evoca los uniformes visitantes de ediciones pasadas como Rusia 2018. Los detalles en rojo y verde oscuro adornan hombros, mangas y un cuello en V más amplio de lo habitual, creando un contraste sobrio que contrasta con los tonos más vibrantes de recientes equipaciones en negro o guinda. El escudo nacional aparece en verde, flanqueado por el icónico logo de Adidas, ese trébol retro de la línea Originals, lo que le otorga un aire nostálgico y premium.

En la parte de atrás de la camiseta luce la frase “Somos México" que refuerza el orgullo patriótico, mientras que un patrón texturizado inspirado en motivos mesoamericanos añade profundidad visual y funcionalidad: incorpora la tecnología AEROREADY para mayor transpirabilidad en los 90 minutos de alta intensidad. Este diseño no surge de la nada. Adidas parece apostar por una narrativa histórica en esta edición mundialista. El jersey local, filtrado meses atrás, ya rindió homenaje al mítico calendario azteca de Francia 1998, aquel que vio a Luis Hernández y compañía avanzar por primera vez fuera de América, y este visitante complementa esa línea temporal.

Camiseta de visitante Selección Mexicana para el Mundial 2026 Ampliar

¿Cuándo presentan el jersey de la Selección Mexicana para jugar como visitante?Se espera que la versión principal (verde) se revele en noviembre de 2025, con la de visita aterrizando en marzo de 2026, justo antes de la Fecha FIFA preparatoria, mientras que esta camiseta, de acuerdo con información de César Patricio, podría ser previo a la Fecha FIFA del mes de marzo.