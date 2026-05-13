Álvaro Fidalgo jugará la UEFA Champions League con Real Betis Balompié: ¡Hazaña histórica!

Las ligas europeas están llegando a su fin. En España, LaLiga está en semanas definitorias, ya que los equipos se están peleando su lugar para jugar competencias europeas la próxima temporada.

Los lugares a Champions esta campaña se ampliaron a cinco para los representantes españoles por el coeficiente UEFA, por lo que el Real Betis entrará con el quinto puesto y eso significa que Álvaro Fidalgo estaría presente en la máxima competición de clubes.

En estos momentos los verdiblancos marchan en la quinta posición con 57 unidades, por debajo de Barcelona, Real Madrid, Villareal y Atlético de Madrid. Su competidor más cercano es Celta de Vigo con 50 puntos, sin embargo solo faltan dos fechas por disputarse por lo que los béticos estarán en la siguiente edición de la Champions League.

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Los dirigidos por Manuel Pellegrini han tenido una buena temporada con el mejor resultado posible. Para Fidalgo es una gran noticia, podría medirse contra los mejores, recordemos que el mediocampista llegó a España en enero tuvo acción en ocho partidos, marcó un gol y poco a poco se adaptó a su nuevo club. En su segunda temporada podría estar presente en la UEFA Champions League.

Esto es histórico para los béticos, ya que no se clasificaban a la Champions desde la edición 2005-2006, habrán pasado más de 20 años para verlos nuevamente. Habían estado en otras competiciones, pero ahora regresan a la más importante y seguramente con Álvaro Fidalgo en su plantilla.