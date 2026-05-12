Sergio Ramos acuerda compra del Sevilla FC: cuánto pagarán y qué sigue para el club español / Europa Press News

Sergio Ramos está a un paso de convertirse en uno de los nuevos dueños del Sevilla FC. El exdefensa español alcanzó un acuerdo con los principales accionistas del club andaluz para adquirir la mayoría de las acciones junto al grupo inversor Five Eleven Capital, en una operación valuada entre 400 y 450 millones de euros.

Sergio Ramos / Hector Vivas Ampliar

La negociación se cerró este 12 de mayo de 2026 después de varias reuniones maratónicas en Sevilla. El acuerdo todavía necesita la firma oficial y la aprobación de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes de España.

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¿Cómo fue el acuerdo entre Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla?

Las negociaciones llevaban varios meses activas. Ramos, acompañado por su hermano René Ramos, el abogado Julio Senn y el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, encabezó las conversaciones con las familias que controlan el club sevillista.

De acuerdo con reportes desde España, el grupo comprador adquirirá entre el 60 y el 80 por ciento de las acciones del Sevilla, incluyendo paquetes accionariales ligados a los Del Nido, Carrión, Castro y otros inversionistas históricos del club.

El movimiento representa el fin de una era en el Sevilla, que durante décadas estuvo manejado por grupos familiares locales.

¿Cuánto pagará Sergio Ramos por el Sevilla FC?

La operación ronda entre 400 y 450 millones de euros, dependiendo de la deuda definitiva del club y de la categoría en la que juegue la próxima temporada.

Además del pago por las acciones, el proyecto contempla una inyección económica adicional cercana a los 100 millones de euros para estabilizar las finanzas y elevar el límite salarial del equipo.

💣 FINIQUITADA la COMPRA del SEVILLA por SERGIO RAMOS.



❌ Pepe Castro y Del Nido Jr, fuera.



ℹ️ Información de @RafaAlmansa en #JUGONES. pic.twitter.com/nlpaJg0Gku — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

Actualmente, el Sevilla atraviesa una fuerte crisis económica y deportiva. El club suma varias temporadas con pérdidas millonarias, quedó fuera de competiciones europeas y pelea por no descender en LaLiga.

¿Sergio Ramos será el dueño total del Sevilla?

No exactamente. Aunque la figura pública de la operación es Sergio Ramos, detrás del proyecto aparece el fondo Five Eleven Capital, que será el principal respaldo financiero.

La idea es que el histórico exjugador del Real Madrid tenga un papel importante en la gestión deportiva e institucional del club, más allá de ser solo una imagen mediática.

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Ramos ya había mostrado interés por comprar al Sevilla desde principios de 2026 y, según medios españoles, obtuvo un periodo de exclusividad para revisar cuentas, deudas y contratos antes de cerrar el acuerdo definitivo.

La noticia sacudió al fútbol español porque Ramos es uno de los máximos símbolos recientes del Real Madrid y de la Selección de España, pero surgió futbolísticamente en Sevilla.

🚨 CUMBRE en SEVILLA por la COMPRA del CLUB de SERGIO RAMOS.



🤙 El GESTO de SERGIO RAMOS lo deja todo claro...#JUGONES pic.twitter.com/OgZzE3Res7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

Debutó con el primer equipo sevillista en 2004 antes de ser vendido al Madrid, donde ganó Champions League, ligas españolas y múltiples títulos internacionales. Después regresó al Sevilla en la temporada 2023-24 y posteriormente jugó en Rayados de Monterrey, donde mantuvo una fuerte conexión con la afición mexicana.

¿Qué sigue para el Sevilla y para Sergio Ramos?

El siguiente paso será formalizar la operación ante notario y recibir la autorización oficial de las autoridades deportivas españolas. Si no aparecen obstáculos legales, el nuevo grupo propietario podría tomar el control del Sevilla antes de que termine mayo.

Mientras tanto, el club sigue enfocado en salvar la categoría en LaLiga. Sevilla todavía necesita asegurar puntos en las últimas jornadas para evitar complicaciones en la pelea por el descenso.

Para Sergio Ramos, el reto ahora será mucho más grande que levantar trofeos: intentar devolver estabilidad deportiva y financiera al equipo donde comenzó toda su carrera.