Barcelona es campeón de LaLiga: derrotó al Real Madrid en el Clásico y sentenció el título

Barcelona se proclamó campeón de LaLiga 2025/2026 tras vencer 2-0 al Real Madrid en un Clásico que tuvo aroma de final desde antes de empezar. El conjunto blaugrana llegó al Camp Nou sabiendo que un empate le alcanzaba para cerrar la carrera por el título, pero terminó firmando una victoria con autoridad ante su máximo rival. El equipo de Hansi Flick liquidó el partido en la primera parte y convirtió el duelo más esperado del calendario en la escena perfecta para celebrar el campeonato.

Barcelona vs Real Madrid / Europa Press Sports Ampliar

Rashford abrió el camino y Ferran terminó de encender zzz la fiesta blaugrana

El golpe llegó temprano. Al minuto 9, Marcus Rashford clavó un tiro libre que levantó al estadio y puso al Barcelona por delante en el momento de más presión. El gol acomodó al local, desordenó al Madrid y cambió por completo el tono del partido. Apenas nueve minutos después, al 18’, Ferran Torres apareció para firmar el 2-0 tras una jugada bien tejida que terminó de desatar la euforia en las tribunas. En menos de 20 minutos, el Barça dejó claro que no quería especular con el empate: quería vencer al Madrid y coronarse a lo grande.

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El Real Madrid intentó meterse al juego en el complemento, pero siempre fue detrás. Jude Bellingham incluso llegó a marcar, aunque su anotación fue anulada por fuera de juego, una jugada que reflejó la frustración blanca en una tarde donde casi nada salió. Barcelona, en cambio, se vio firme, más claro en los momentos importantes y bastante más peligroso en ataque. Los datos del partido reflejan esa superioridad: el equipo catalán cerró con más posesión y más disparos al arco, mientras el Real Madrid se quedó corto en claridad ofensiva y solo pudo amenazar por lapsos.

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Un título que sabe el doble por llegar ante el eterno rival

La dimensión del triunfo va mucho más allá del marcador. Barcelona no solo ganó el Clásico: se coronó campeón frente al Real Madrid, ante su afición y en un escenario donde el peso emocional era enorme. La victoria confirma la superioridad blaugrana en la carrera por la liga y corona una reacción que cambió por completo el panorama del torneo tras aquel primer Clásico liguero que terminó con victoria de 2-1 a favor del Real Madrid. Esta vez, no hubo dudas: Barcelona jugó como campeón, venció como campeón y cerró la historia de LaLiga 2025/2026 con una noche que su gente recordará durante años.