Muere el padre de Hansi Flick el día del Clásico: El técnico del Barça dirigirá pese al luto

En una jornada marcada por la emoción del Clásico Español entre el Barcelona y Real Madrid, una triste noticia ha sacudido al mundo del fútbol: ha fallecido el padre de Hansi Flick, entrenador culé, en las primeras horas de este domingo.

Hansi Flick en conferencia de prensa previo al Clásico / Europa Press Sports Ampliar

El conjunto blaugrana confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial en sus redes sociales: “El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”. El club expresó su apoyo incondicional al técnico alemán de 61 años.

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Flick, presente en el banquillo del Camp Nou

A pesar del duro golpe personal, Hansi Flick ha decidido permanecer con el equipo. El entrenador comunicó la noticia al vestuario esta mañana y se encuentra concentrado junto a sus jugadores en el Hotel Torre Melina. Según múltiples fuentes, dirigirá el Clásico de esta noche en el Spotify Camp Nou (21:00 horas), donde el Barça podría proclamarse matemáticamente campeón de LaLiga EA Sports.

Esta decisión refleja la profesionalidad y el compromiso de Flick, quien ha transformado al equipo desde su llegada y mantiene a prácticamente toda la plantilla disponible salvo la baja de Lamine Yamal.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Un Clásico teñido de emoción y luto blaugrana

El partido más esperado de la temporada adquiere ahora un matiz profundamente humano. El fútbol une a rivales incluso en los momentos más difíciles: el Real Madrid también ha enviado sus condolencias al técnico alemán y a su familia.