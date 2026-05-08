Cruz Azul vs Atlas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Liga MX

Cruz Azul recibe al Atlas el sábado 9 de mayo en el Estadio Banorte con la ventaja tras ganar la ida 2-3. A la Máquina le basta cualquier empate para avanzar a semifinales, mientras que Atlas está obligado a ganar por diferencia de dos o más goles más para dar vuelta la serie. Un triunfo por 1-0 marcaría el 3-3 global pero por mejor lugar en la tabla Cruz Azul obtendría su boleto a la semifinal.

Cruz Azul vs Atlas / Agustin Cuevas Ampliar

¿Cómo llega Cruz Azul y qué le aporta el resultado de la ida?

La Máquina llega con la tranquilidad del 2-3 conseguido en el Estadio Jalisco. Además suma 2 victorias y 3 empates en sus últimos 5 partidos entre fase regular y Liguilla y ha marcado en todos esos encuentros. Cruz Azul ganó la primera mitad en 4 de los últimos 5 choques contra Atlas.

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¿Qué necesita mejorar Atlas tras la derrota en la ida?

Atlas perdió la racha positiva que mantenía. Tras la caída en la ida rompió su seguidilla de 4 partidos sin perder (2V, 2E) y dejó atrás cuatro juegos con la valla invicta. Para avanzar debe recuperar solidez defensiva y generar más remates al arco.

En los cruces recientes entre ambos equipos hubo alta producción de goles (más de 3 goles en 3 de los últimos 5), por lo que el equipo tapatío tiene argumentos para proponer, pero no puede regalar espacios que favorezcan contragolpes de Cruz Azul.

¿Quiénes pueden inclinar la balanza individualmente?

La capacidad de ambas plantillas para aprovechar momentos será clave: Cruz Azul tiene experiencia y tendencia a golpear temprano, lo que le permite controlar el reloj. Atlas necesitará rapidez en las bandas y contundencia dentro del área para revertir el global. Además, los saques de esquina son un dato relevante en esta llave. En 3 de los últimos 5 enfrentamientos se superaron los 10 córners en total.

Cruz Azul, a pesar de tener ausencias importantes al ataque como las de Nicolás Ibañez y Gabriel ‘Toro’ Fernández, encontraron en Christian Ebere el referente ofensivo que necesitaban. El nigeriano logró hacer valer su titularidad como ‘9’ y marcó doblete en el partido de ida.

Cruz Azul vs Atlas en el Estadio Cuauhtémoc / Jam Media Ampliar

¿Cómo puede plantear el técnico de Cruz Azul el partido?

Joel Huiqui entrenador de Cruz Azul, deberá optar por un inicio agresivo para asegurar el primer gol y someter a Atlas a la necesidad de abrir espacios.

Diego Cocca, entrenador rojinegro, buscará un planteamiento ordenado y presionar alto para forzar errores, explotar los desbordes y capitalizar las jugadas a balón parado (donde suelen generar más daño).

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