Chivas vs Tigres: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Liga MX / Azael Rodriguez

Chivas recibe a Tigres este sábado 9 de mayo en el Estadio Akron con la misión de remontar tras perder la ida 3-1. Guadalajara necesita ganar por al menos dos goles para avanzar, mientras Tigres llega con la ventaja de poder perder por un gol y aún así clasificar.

Tigres vs Chivas / Jam Media Ampliar

Con la victoria en la ida de los Cuartos de Final, Tigres extendió a nueve su racha sin perder ante Chivas (4 victorias y 5 empates). Además el equipo de Guido Pizarro promedia 1.7 goles por partido en esta campaña, cifra que respalda su capacidad ofensiva en series definidas por detalles.

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¿Cómo han sido los últimos enfrentamientos entre Chivas y Tigres?

La rivalidad reciente favorece a Tigres: Chivas no vence a Tigres como local desde la jornada 2 del Apertura 2019. En los cinco cruces más recientes entre ambos (fase regular y Liguilla) se registraron menos de 3 goles en tres ocasiones, pero en cuatro de esos cinco partidos ambos equipos lograron anotar.

Chivas abrió el marcador en tres de esos cinco encuentros; sin embargo, en tres de esas ocasiones Tigres logró empatar la primera mitad, lo que habla de su capacidad para reaccionar.

¿Qué debe mejorar Chivas para soñar con la remontada?

El Guadalajara de Gabriel Milito tiene ofensiva: promedia 1.8 goles por partido (34 en 18 juegos), pero deberá afinar la contundencia y la solidez defensiva.

Además hay que sumar la baja de los jugadores convocados por Javier Aguirre para el mundial. Para superar el 3-1 en Guadalajara necesitará presionar desde el inicio, aprovechar las bandas y buscar sorprender en jugadas a balón parado. Además, la disciplina táctica para evitar contragolpes de Tigres será clave: conceder un gol complicaría la cuenta de la remontada.

Juan Brunetta y Diego Campillo / Jam Media Ampliar

¿Hay precedentes de remontadas del Guadalajara sobre Tigres en Liguilla?

La última vez que Chivas derrotó a Tigres como local por una diferencia de dos goles fue en los cuartos de final del Clausura 2011 (2-0). Desde entonces, remontadas tan contundentes contra Tigres en instancias definitorias han sido escasas, lo que añade presión al Rebaño en este choque de vuelta.

Chivas vs Tigres: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Sábado 9 de Mayo

HORA: 19:07 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Akron

TV: Amazon Prime Video