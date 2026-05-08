Pachuca vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Liga MX / Rodrigo Oropeza

Pachuca y Toluca se enfrentarán este domingo 10 de mayo en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX. La serie tiene ventaja para los Tuzos tras ganar en la ida 1-0 en el Estadio Nemesio Diez. La vuelta se jugará en el Estadio Hidalgo y definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

Toluca vs Pachuca / Rodrigo Oropeza Ampliar

¿Cómo llega Toluca a la vuelta de los Cuartos de Final?

Toluca enfrenta un escenario de máxima presión. Los Diablos necesitan ganar la serie y romper una tendencia incómoda ante Pachuca en fase final ya que la última victoria de los Tuzos sobre los escarlatas ocurrió en la vuelta de la final del Apertura 2022, cuando se impusieron 3-1 para conquistar el título con un histórico global de 8-2.

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Toluca llega con números irregulares en el cierre del torneo y además de las ausencias importantes de Jesús Gallardo y Alexis Vega al ser convocados por Javier Aguirre para participar en el Mundial 2026.

Los Diablos Rojos terminaron la fase regular con registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos, mientras que Pachuca cerró con dos triunfos y dos descalabros en ese mismo lapso. En la Jornada 12, ambos equipos igualaron 1-1 en el Estadio Hidalgo, un duelo donde el conjunto escarlata se adelantó en el marcador y se fue al descanso con ventaja parcial.

Además, los Diablos Rojos presumen una racha de siete partidos sin perder ante Pachuca en fase regular de Liga MX, con saldo de cuatro victorias y tres empates. Y en series de liguilla recientes, los choriceros también tienen argumentos: avanzaron en dos de las últimas tres eliminatorias frente a Pachuca, incluida la semifinal del Clausura 2010 con global de 3-2.

Oussama Idrissi y Pável Pérez / Jam Media Ampliar

Pachuca quiere hacer pesar el Estadio Hidalgo

Los Tuzos vuelven a demostrar que la Liguilla les sienta bien. Pachuca suele crecer en series definitivas y ahora tiene la posibilidad de cerrar la eliminatoria frente a su gente.

El dinamismo por bandas y la presión alta han sido parte de la identidad de Pachuca durante el torneo. Jugadores como Oussama Idrissi y Salomón Rondón llegan como las principales amenazas ofensivas para la zaga escarlata.

Pronóstico Pachuca vs Toluca: ¿quién llega como favorito?

La eliminatoria sigue abierta, pero Pachuca parte con ligera ventaja por el contexto del partido y el rendimiento mostrado en casa durante el semestre.

Toluca tiene plantel para competir, aunque deberá asumir riesgos desde el arranque. Esa necesidad podría abrir espacios para los Tuzos, un equipo que suele castigar con velocidad y transiciones rápidas.

El pronóstico apunta a un duelo con intensidad y oportunidades en ambas áreas. La experiencia de Mohamed en Liguillas puede equilibrar la balanza, aunque Pachuca luce más sólido colectivamente en este momento del torneo.

Llegan rayando los jugadores de Toluca 👀🔴



Alexis Vega y Jesús Gallardo se hicieron presentes en el CAR a las 19:55. De haber llegado seis minutos más tarde… ¿les pudo costar asistir al Mundial? 😳🔥



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¿A qué hora y dónde ver el Pachuca vs Toluca?

El partido entre Tuzos y Diablos Rojos se disputará en el Estadio Hidalgo, una de las plazas más complicadas para cualquier visitante en Liguilla. La vuelta de Cuartos de Final podrá seguirse por televisión de paga y plataformas digitales.

Pachuca vs Toluca: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Domingo 10 de Mayo

HORA: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Miguel Hidalgo

TV: FOX One y FOX