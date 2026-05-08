Topo Valenzuela ve al América en semifinales: “Pumas dejó escapar la serie”

El exdefensor azulcrema Juan Carlos “Topo” Valenzuela pronosticó que América vencerá 2-1 a Pumas en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, que se jugará en Ciudad Universitaria. En entrevista para el programa Peloteando, el ex americanista analizó la serie y cargó contra los universitarios por haber desperdiciado una ventaja de dos goles en el Estadio Banorte.

Juan Carlos "Topo" Valenzuela / Jam Media Ampliar

¿Por qué el Topo cree que Pumas dejó escapar la serie?

El empate 3-3 en la ida dejó a Pumas con una ventaja mínima, pero con la sensación de haber podido cerrar la llave antes. Los universitarios dominaron gran parte del partido y llegaron a ir ganando por dos goles, pero América reaccionó en el cierre y mantuvo viva la eliminatoria.

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Para el Topo, ese desenlace tiene un peso enorme de cara a la vuelta: “Pumas dejó ir una gran oportunidad en la ida para haber tenido una ventaja mayor o por lo menos mantener la que ya había conseguido.” Y advirtió: “Cuando dejas vivir a un equipo como este, después lo puedes pagar.”

¿Cómo ve al América rumbo a CU?

Valenzuela fue claro: si América trata de defenderse solo con la línea defensiva, Pumas le va a ganar. El equipo de Coapa debe ser muy compacto, presionar bien y defender en bloque.

También señaló que las bajas de Cristian Borja y Sebastián Cáceres generan incertidumbre en la zaga, que a lo largo del torneo nunca llegó a jugar junta. Aun así, el exfutbolista apunta a la velocidad de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas como las armas más peligrosas de las Águilas para abrir a Pumas en su casa.

Su apuesta pasa también por el factor anímico: “América tiene que abrazarse con el ADN y con la identidad americanista. En estas instancias el discurso puede llevar a una motivación extra para pasar la serie.”

¿Qué tan sólido está Pumas con Efraín Juárez?

El Topo reconoció que los felinos llegan mejor parados colectivamente. Según Valenzuela, desde que Pumas quedó eliminado de la Concacaf, el equipo mostró regularidad y consistencia, y los jugadores tienen una confianza plena en las decisiones de Efraín Juárez. “Hay un convencimiento y una credibilidad de los jugadores ante el técnico y eso cuenta mucho”, destacó.

¿Debe seguir Jardine si América queda eliminado?

Pese a un semestre irregular y a las críticas que lo rodean, el Topo Valenzuela respaldó la continuidad de André Jardine. Considera que el entrenador brasileño ya conoce el club, entiende sus exigencias y sabe qué jugadores deben continuar y cuáles deben salir.

“Yo no tomaría esa decisión. Él es el más indicado porque ya conoce el club”, afirmó. Y cerró el tema con una postura personal: “Si él debe renunciar, ya es un tema muy personal. Pero yo lo dejaría.”

¿Cuándo y dónde es la vuelta entre Pumas y América?

La vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 entre Pumas y América se jugará en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria. Las Águilas necesitan ganar para avanzar; un empate o derrota elimina al América de la Liguilla. El ganador de la serie avanzará a semifinales, donde se mediría al que supere la llave entre Pachuca y Toluca.