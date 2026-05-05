Uriel Antuna llega a Cantera de Pumas en auto de lujo valuado en varios millones / Jam Media

El delantero Uriel Antuna fue captado este martes llegando a las instalaciones de la Cantera del Club Universidad al volante de un Chevrolet Corvette Stingray, un auto que ronda los 3 millones de pesos y que contrasta frontalmente con el perfil discreto que históricamente han mantenido los jugadores de Pumas.

Uriel Antuna / Jam Media Ampliar

¿Qué tan caro es el auto de Uriel Antuna?

No es un auto cualquiera. El Chevrolet Corvette Stingray que conduce Antuna cuenta con un motor V8 LT2 de 6.2 litros que entrega 495 caballos de fuerza y 470 lb-pie de torque, alcanza los 100 km/h en apenas 2.9 segundos y presume una transmisión de doble embrague de 8 velocidades con el sistema Magnetic Selective Ride Control, que ajusta la suspensión de forma instantánea.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: David Faitelson arremete contra Odín Ciani y revive polémica en el periodismo deportivo

En términos de precio, el vehículo ronda los 3 millones de pesos mexicanos, una cifra que lo coloca en otra liga dentro del estacionamiento de Ciudad Universitaria.

¿Por qué esto rompe con la cultura de Pumas?

Porque en la Cantera, el bajo perfil no es accidente, es identidad. Históricamente, el futbolista de Pumas se ha mantenido bajo un código de discreción alineado con los valores universitarios y estructuras salariales más conservadoras en comparación con instituciones como América o Cruz Azul.

La presencia de este automóvil de lujo coloca a Antuna en la misma vitrina de atletas mexicanos como Saúl “Canelo” Álvarez o Cuauhtémoc Blanco, conocidos por poseer colecciones automotrices de alto costo. Para un club que construyó su mística en la austeridad y los canteranos, la imagen del Corvette entrando a CU es toda una declaración.

La llegada de jugadores con recorrido internacional está moviendo el termómetro. Mientras que en décadas pasadas la mística de Pumas se cimentaba en la formación de canteranos con estilos de vida austeros, la integración de futbolistas con recorrido internacional ha traído consigo este tipo de exhibiciones de alta gama.

Antuna llegó al club con la etiqueta de figura de alto impacto, y dentro del campo ha respondido en momentos clave del Clausura 2026. La pregunta que queda flotando en CU es si este nuevo perfil de jugador también cambia la identidad del equipo, o si Pumas logra integrar el glamour sin perder su ADN universitario.

¡QUÉ AGUSTICIDAD! 😅



Así llegó Uriel Antuna con su flamante carro convertible a Cantera. 🔥 pic.twitter.com/VPTE5bGd50 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 5, 2026

¿Qué sigue para Pumas?