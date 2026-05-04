Cruz Azul presentará queja formal contra el arbitraje tras victoria ante Atlas en Liguilla Clausura 2026 de la Liga MX / Jam Media

Cruz Azul anunció que presentará una queja formal ante la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol tras su victoria 3-2 sobre Atlas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, disputada el 2 de mayo de 2026 en el Estadio Jalisco.

Atlas vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El club cementero expresó inconformidad por el trabajo arbitral del encuentro y busca que se revisen decisiones clave del partido. La información fue reportada por Estadio Deportes y coincide con otras fuentes como Mediotiempo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: José Ramón Fernández rechaza disculpas de David Faitelson y reaviva la polémica

¿Qué pasó en el partido Atlas vs Cruz Azul del Clausura 2026?

El duelo de ida de los Cuartos de Final entre Atlas y Cruz Azul terminó con triunfo 3-2 para el conjunto celeste, pero el resultado quedó opacado por la polémica arbitral.

De acuerdo con Estadio Deportes, la directiva de Cruz Azul no terminó satisfecha con el desempeño del cuerpo arbitral en el Estadio Jalisco, por lo que decidió preparar una queja formal ante la Comisión de Árbitros.

El partido formó parte de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y fue uno de los encuentros más intensos de la fase, con acciones polémicas en distintas zonas del campo que generaron molestia en el equipo visitante.

¿Por qué Cruz Azul presentará una queja contra el arbitraje?

La inconformidad del conjunto cementero se centra en el criterio arbitral aplicado durante el encuentro ante Atlas.

Según el reporte de Estadio Deportes, Cruz Azul considera que hubo decisiones que afectaron el desarrollo del partido, especialmente en jugadas donde el criterio disciplinario no fue consistente.

El club, encabezado por su directiva deportiva, planea presentar el recurso formal ante la Comisión de Árbitros con el objetivo de que se revisen las acciones del silbante designado para el encuentro.

Aunque el equipo obtuvo la victoria 3-2, la postura institucional es dejar constancia de lo que consideran un arbitraje con decisiones cuestionables.

Cruz Azul está por ingresar la protesta ante la Comisión por el arbitraje del sábado.



Consideraron que el criterio de tarjetas no fue el adecuado y que algunas jugadas pudieron señalarse con expulsión, en específico estas dos: https://t.co/yhptj8ufr7 pic.twitter.com/JDCkTIbu5x — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) May 4, 2026

¿Qué revisará la Comisión de Árbitros en el caso de Cruz Azul?

Cuando un club presenta una queja formal en la Liga MX, la Comisión de Árbitros inicia una revisión interna del partido.

En este caso, el análisis incluirá:

Revisión del acta arbitral del partido Atlas vs Cruz Azul

Evaluación de jugadas polémicas señaladas por el club

Análisis del criterio disciplinario aplicado durante el encuentro

Revisión del uso del VAR en acciones determinantes

Informe interno sobre el desempeño del cuerpo arbitral

Este proceso no modifica el resultado del partido, pero sí puede influir en futuras designaciones arbitrales y evaluaciones internas.

¿Qué significa esta queja para Cruz Azul en la Liguilla 2026?

Cruz Azul mantiene ventaja deportiva tras el 3-2 en el Estadio Jalisco, pero el foco institucional ahora también está en lo administrativo.

La presentación de la queja busca dejar un precedente dentro de la Liguilla del Clausura 2026, en un momento donde cada decisión arbitral puede ser determinante para avanzar a semifinales.

Además, este tipo de situaciones suele generar presión adicional en la serie de vuelta, donde Atlas buscará remontar el marcador global.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Próximos pasos tras la queja de Cruz Azul contra el arbitraje

En los próximos días, Cruz Azul formalizará su queja ante la Comisión de Árbitros de la Liga MX, que deberá analizar el informe y emitir una respuesta interna.

Lo que sigue en el proceso es:

Recepción oficial de la queja por parte de la FMF

Revisión del trabajo arbitral del partido del 2 de mayo de 2026

Emisión de un informe técnico interno

Posibles ajustes en designaciones arbitrales futuras

Preparación del partido de vuelta de Cuartos de Final ante Atlas

Mientras tanto, la serie de Liguilla continúa abierta, con Cruz Azul buscando cerrar su pase a semifinales y Atlas obligado a remontar en el Clausura 2026.