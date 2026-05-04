Pumas denunciará alineación indebida de América tras el 3-3 en los Cuartos de Final del Clausura 2026 / Jam Media

Pumas presentará una queja ante la Comisión Disciplinaria contra América por una presunta alineación indebida en el empate 3-3 de la ida de Cuartos de Final del Clausura 2026, disputado en el Estadio Azteca. La polémica surge por un cambio irregular que involucró a Miguel Vázquez.

América vs Pumas / Jam Media Ampliar

¿Por qué Pumas acusa alineación indebida del América?

La directiva de Pumas considera que América violó el reglamento durante una ventana de cambios en la segunda mitad. Alrededor del minuto 60, el equipo dirigido por André Jardine realizó modificaciones simultáneas mientras Sebastián Cáceres era atendido por un golpe en la cabeza.

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En ese momento, el cuarto árbitro indicó la salida de Miguel Vázquez y el ingreso de Thiago Espinosa. Vázquez abandonó el campo, lo que, según el reglamento, consumaba la sustitución.

Sin embargo, tras darse cuenta de la situación médica de Cáceres, el cuerpo técnico azulcrema decidió regresar a Vázquez al terreno de juego, modificando el cambio original. Esa acción es la base de la protesta universitaria.

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Este es el video que Club Universidad usará ante la Comisión Disciplinaria como prueba de la alineación indebida del Club América… pic.twitter.com/ARbhfqnyn5 — AS México (@ASMexico) May 4, 2026

¿Qué dice el reglamento sobre el cambio de Miguel Vázquez?

La queja de Pumas se apoya en la Regla 3 de la IFAB, que establece que una sustitución se hace efectiva cuando el jugador suplente entra al campo. A partir de ese momento, el futbolista que salió ya no puede volver a participar.

En este caso, Miguel Vázquez ya había salido del terreno de juego antes de regresar, lo que podría configurar una alineación indebida según la interpretación del reglamento.

Además, existen videos donde se observa que el jugador ya estaba fuera de la cancha cuando se realizó el procedimiento, lo que refuerza la postura de Pumas.

¿Qué argumenta América tras la polémica?

Del lado de América, la postura es distinta. En la cédula arbitral se registró que el cambio oficial fue la salida de Sebastián Cáceres por Thiago Espinosa, lo que evitaría la infracción reglamentaria.

El árbitro central Luis Enrique Santander avaló el procedimiento en el partido, y esa documentación será clave para la investigación que realice la Comisión Disciplinaria.

América / Jam Media Ampliar

¿Qué castigo podría recibir América si se confirma?

El reglamento de la Liga MX es claro en fase final: si se comprueba una alineación indebida, el equipo infractor pierde el partido en la mesa por marcador de 3-0 y queda eliminado de la Liguilla.

Esto significaría que Pumas avanzaría directamente a semifinales sin necesidad de disputar el partido de vuelta.

También se contempla una sanción económica y posibles consecuencias adicionales dependiendo del dictamen final.

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¿Cuándo se resolverá la queja de Pumas?

Se espera que la Comisión Disciplinaria abra un expediente en las próximas horas y analice pruebas, videos y la cédula arbitral durante la semana.

La decisión será clave no solo para la serie, sino para el futuro inmediato de la Liguilla del Clausura 2026.

Próximos pasos: lo que está en juego en la serie

El partido de vuelta está programado en el Estadio Olímpico Universitario el próximo 10 de mayo, pero la resolución de la protesta podría cambiar el rumbo de la serie.