América y Pumas firman un empate de locura: Todo se definirá en la Vuelta de los Cuartos de Final tras el 3-3

América y Pumas empataron 3-3 en el Estadio Banorte, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. Los Universitarios comenzaron golpeando primero, luego de que Jordan Carrillo recuperara un balón perdido de Borja y asistiera de forma precisa a Juninho para que éste disparara de larga distancia para el 1-0.

América vs Pumas / Manuel Velasquez Ampliar

Ocho minutos más tarde, Isaías Violante encontró el tanto del empate luego de recibir un pase de Patricio Salas para poner el 1-1. Más tarde, al 44’ Uriel Antuna convertiría un gol crucial a su cuenta tras aprovechar un rechace de Rodolfo Cota, el tanto le daba grandes sensaciones a los Azul y Oro para irse al descanso 2-1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: José Ramón Fernández rechaza disculpas de David Faitelson y reaviva la polémica

En la segunda parte, al minuto 51 Jordan Carrillo sacó un riflazo desde afuera del área al ángulo izquierdo de la portería de Rodolfo Cota para el 3-1. Sin embargo más tarde, Adalberto Carrasquilla cometería un penal sobre las Águilas que Henry Martín no desaprovecharía para el 3-2 al 78’.

PARTIDAZ⚽️⚽️⚽️



América y Pumas disputaron un partido digno de Clásico Capitalino y dejan todo muy parejo para la vuelta de los Cuartos de Final. pic.twitter.com/mNFMGsL084 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 4, 2026

Cerca del final del partido, tras insistencia de las Águilas por intentar empatar el compromiso, Nathan Silva cometió otro penal sobre Henry, desde los once pasos Alejandro Zendejas venció a Keylor Navas para poner el 3-3 definitivo.