Pumas salta al cine con “Puma desde la cuna”: de qué trata la película, cuándo se estrena y por qué puede emocionar a toda la afición / FOTO: @PumasMX

Pumas encontró una nueva forma de conectar con su afición: el cine. El Club Universidad presentó “Puma desde la cuna”, una producción audiovisual centrada en la vida interna del equipo auriazul y pensada para llevar a la pantalla grande algo que normalmente queda escondido entre vestidores, entrenamientos, sesiones tácticas y momentos de intimidad futbolera en Cantera. La apuesta llega en pleno cierre de un Clausura 2026 histórico para el club, lo que vuelve todavía más atractivo el lanzamiento para los fans que quieren ver qué pasó detrás de la mejor versión reciente del equipo.

Pumas / Jam Media Ampliar

¿De qué trata “Puma desde la cuna”?

La película está planteada como una mirada observacional al mundo de Pumas. Aunque en esencia es un documental, el proyecto fue trabajado con un lenguaje más cinematográfico, enfocado en personajes, emociones y procesos cotidianos dentro de la institución. El acceso otorgado por el club permitió grabar espacios poco comunes para este tipo de contenidos, como vestidores, charlas tácticas y escenas previas y posteriores a partidos importantes. Además, no se centra en una sola estrella: también muestra la convivencia entre futbolistas consolidados, canteranos y el entorno que rodea al primer equipo, incluidos los planteles varonil y femenil.

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La metodología de Efraín Juárez, Keylor Navas y el corazón de Cantera

Uno de los grandes ganchos del proyecto es que no solo vende nostalgia o identidad universitaria: también mete al espectador al día a día del trabajo deportivo. La película aborda la metodología de Efraín Juárez y su cuerpo técnico, al tiempo que abre espacio para figuras como Keylor Navas y otros nombres importantes del plantel. En la presentación el mensaje fue claro: mostrar el sacrificio, la preparación y la vida cotidiana de quienes representan la garra auriazul. En otras palabras, no se trata solo de ver a Pumas competir, sino de entender cómo se construye su identidad desde adentro.

PUMAS LLEGA AL CINE 🎬



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Cuándo se estrena y dónde ver la película de Pumas

Por ahora, la ventana de estreno está marcada para mayo de 2026 y la exhibición será exclusiva en Cinépolis, con una salida inicial en más de 120 salas, e incluso reportes que apuntan a una distribución de entre 120 y 150 complejos. La proyección arrancaría primero en cines y, dependiendo de la respuesta del público, podría abrirse después la puerta a plataformas digitales.

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El momento no pudo ser mejor. Pumas viene de firmar una campaña de alto impacto, con liderazgo en la tabla y un torneo que rompió marcas recientes para la institución. Lanzar una película en medio de ese impulso convierte a “Puma desde la cuna” en algo más que un producto para aficionados: es una extensión del gran momento deportivo, una pieza de identidad de club y una apuesta emocional para una hinchada que llevaba tiempo esperando algo así. Si la cinta cumple con lo que promete, Pumas no solo habrá ganado presencia en la Liguilla: también puede ganar la conversación fuera de la cancha.