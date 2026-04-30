Efraín Juárez, de campeón con Pumas y América a vivir su primer Clásico Capitalino de Liguilla como técnico / Jam Media

El destino le ha preparado un escenario especial a Efraín Juárez. Campeón como jugador tanto con Pumas UNAM como con Club América, ahora enfrentará su primer Clásico Capitalino de Liguilla desde el banquillo, en una serie que promete intensidad y emociones al límite.

Efraín Juárez / Jam Media Ampliar

Juárez, quien ha comenzado a forjar su camino como director técnico, vivirá un duelo cargado de historia personal. Su pasado en ambos equipos le añade un matiz especial a una rivalidad que de por sí es una de las más fuertes del futbol mexicano.

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Un pasado dividido entre dos gigantes

Durante su etapa como futbolista, Juárez logró levantar títulos con dos instituciones que históricamente han protagonizado grandes enfrentamientos. Con Pumas, formó parte de una generación destacada que conquistó la liga, mientras que con América también supo lo que es coronarse campeón.

Esa doble identidad lo convierte en una figura atípica dentro del Clásico Capitalino, ya que conoce de primera mano la exigencia, la presión y la cultura de ambos clubes. Hoy, esa experiencia podría jugar un papel importante en su toma de decisiones desde la banca.

Además, su recorrido como jugador, que incluyó pasos por Europa y la Selección Mexicana, le permitió adquirir herramientas que ahora busca trasladar a su faceta como entrenador.

Efraín Juárez DT de Pumas / Jam Media Ampliar

Su primera gran prueba en el banquillo de Pumas

El enfrentamiento de Liguilla marcará un momento clave en la joven carrera de Juárez como técnico. No solo se trata de avanzar de ronda, sino de demostrar su capacidad para gestionar partidos de alta tensión, donde los detalles suelen definir al ganador.

Dirigir un Clásico Capitalino en fase final implica un reto mayor: la presión mediática, la expectativa de la afición y el peso de la historia convierten cada decisión en un factor determinante.

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Para Juárez, este duelo representa una oportunidad de consolidarse como estratega y comenzar a construir su propio legado, ahora lejos de las canchas. Haber sido campeón con ambos equipos le da una perspectiva única, pero también lo coloca en el centro de atención.

El balón está por rodar y, esta vez, Efraín Juárez no será protagonista dentro del campo, sino desde el banquillo, donde buscará escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que conoce como pocos.