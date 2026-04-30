¿Layún regresa al América? El exjugador aclara su posible llegada como directivo

El nombre de Miguel Layún volvió a sonar con fuerza en Coapa, pero ahora lejos de las canchas. En medio de rumores que lo colocan como posible director deportivo del Club América, el propio ex futbolista salió a aclarar su postura sobre un eventual regreso al club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Miguel Layún / Jam Media Ampliar

Layún ha sido vinculado con un puesto en la estructura directiva azulcrema, en un contexto donde la institución atraviesa una etapa de reestructuración tras resultados recientes que no han cumplido con la exigencia histórica del equipo.

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Layún no cierra la puerta, pero no hay nada definido

Ante las especulaciones, el ex jugador fue claro: no existe una oferta formal en este momento para integrarse como directivo del América. Sin embargo, tampoco descartó la posibilidad, dejando abierta la puerta a un eventual regreso en una nueva faceta.

Layún reconoció que el club vive un proceso de cambios y que, como ex jugador identificado con la institución, le resultaría atractivo poder aportar desde otro rol en el futuro. No obstante, insistió en que cualquier decisión dependerá de que exista un proyecto serio y bien estructurado.

En ese sentido, el ex lateral dejó ver que su prioridad es prepararse y tomar decisiones con base en su desarrollo profesional fuera de las canchas, más allá de una incorporación inmediata al organigrama azulcrema.

👀👀👀👀 Oye, @Miguel_layun



Se dice que el ex americanista Miguel Layún estaría muy cerca de ser nuevo DIRECTOR DEPORTIVO de las Águilas. 🦅👔#LosEspecialistas pic.twitter.com/weLKhF2M9k — FOX (@somos_FOX) April 17, 2026

Un perfil que encaja en la reestructura azulcrema

El interés en Layún no es casual. El América se encuentra en un proceso de ajustes internos que podrían incluir cambios en puestos clave de la dirección deportiva, buscando recuperar protagonismo en el fútbol mexicano.

En ese escenario, el perfil del ex seleccionado nacional resulta atractivo por su conocimiento del club, liderazgo y experiencia tanto en México como en Europa. Además, su identificación con la afición lo convierte en una figura que podría facilitar la transición hacia una nueva etapa institucional.

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A lo largo de su carrera, Layún fue parte de títulos importantes con las Águilas y se consolidó como un jugador polivalente, capaz de desempeñarse en varias posiciones, lo que ahora podría traducirse en una visión integral desde la parte directiva.

Por ahora, su regreso al América no es un hecho, pero tampoco una posibilidad lejana. Todo apunta a que, si se concreta, sería más adelante y bajo condiciones claras. Mientras tanto, su nombre seguirá rondando en Coapa como una opción natural para el futuro del club.