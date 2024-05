Miguel Layún habla sobre las críticas hacía el América: “Yo creo que es lo que genera ser el equipo más grande del país”

El exjugador del América estuvo presente en la celebración del campeonato del América que se llevó a cabo este martes en el Estadio Azteca, donde no solo se dieron cita los actuales campeones del balompié mexicano, sino también algunos jugadores que fueron campeones con las Águilas como lo fue Miguel Layún.

Layún decidió ponerle fin a su carrera como jugador profesional en el pasado Apertura 2023, justo cuando el América se consagró campeón de dicho certamen, ahora con el bicampeonato, el exjugador habló sobre este resultado que tuvo el cuadro azulcrema bajo el mando de André Jardine.

“Yo creo que al final hubo muchos factores que considera en mi opinión que los factores importantes fueron más que una sola persona o un grupo de personas, sino un total de personas. De repente se olvida todo lo que hay detrás d un objetivo común y grupal y hablo desde masajistas, utileros, médicos, o sea todo mundo para que todo lo que tiene que funcionar, funcione como tiene que ser para que nosotros cuando estemos en el terreno de juego podamos desempeñarnos de la mejor manera y se termine consolidado con noches como las que vivimos el domingo pasado (final Clausura 2024) o hace seis meses en diciembre de 2023 (Apertura 2023). Entonces creo que tuve la fortuna de ser parte de esos engranes que permitió que la máquina funcionara para levantar títulos”, declaró Layún en entrevista con W Deportes.

Por otra parte, el exdefensor azulcrema habló sobre los casos extracancha por lo que ha sido señalo el equipo; sin embargo, a pesar de eso, el equipo logró llegar hasta las últimas instancias de la competencia e incluso conquistar el bicampeonato.

“Yo creo que es lo que genera ser el equipo más grande del país. De repente no se emite un juicio de igual manera ante un Cruz Azul, ante un Chivas, antes un Pumas y eso solo pone en automático al América por encima de cualquier otro equipo. Lo importante es que al final el equipo sepa responder en esos momentos de presión de la mejor manera”, agregó.

Respecto a la posibilidad que tiene el equipo de Coapa por luchar por el tricampeonato, Layún aseguró que pelear por otro título consecutivo será parte de la presión que no solo la institución azulcrema generará, sino también toda la afición que en las buenas y en las malas ha estado apoyando al equipo.

“Creo que tendrán un trabajo interesante a nivel directivo, también creo que lo han hecho muy bien. Se ha cuestionado durante muchos años el trabajo de Santiago (Baños), todo el equipo que conforma la directiva de las decisiones que han hecho, pero al final el resultado está ahí. Hoy el América que es bicampeón tendrán yo creo un verano movido, si es que se llegan a consolidar posibles salidas, me imagino que ya tendrán por ahí echado el ojo a alguien para reforzar con o sin salidas y sin duda sabemos que la exigencia que vamos a tener para el América como aficionados y ellos internamente como grupo de trabajo será el tricampeonato”, apuntó.

¡MOMENTAZO!… Azcárraga interrumpe a Henry y le grita: “La 16”😅🫶🏼💛✨🏆



- El patrón siempre exigente con su amado equipo.



📹Vía: TUDN pic.twitter.com/qqP7P84Gis — W Deportes (@deportesWRADIO) May 29, 2024

Finalmente, el ahora presidente de la Kings League descartó que en un futuro se le vea dirigiendo a algún equipo; sin embargo, no descartó que pueda llegar a tomar el cargo como directivo: “A ver, definitivamente dirigiendo lo tengo clarísimo que no. En algunos años mucho más adelante por qué no pensar en ser directivo tal vez, al final del proceso que estoy llevando ahora me permite tener un aprendizaje importante, pero ojalá de corazón deseo que le dejen continuar por muchísimos años a Santiago y a toda la gente que está porque al final lo han hecho muy bien”, concluyó.