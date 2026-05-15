Afición de Cruz Azul apedrea camión de Chivas previo a semifinal del Clausura 2026

La previa entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara escaló fuera de las canchas luego de que circulara un video donde presuntos aficionados celestes persiguen y apedrean un camión con seguidores rojiblancos antes de la semifinal del Clausura 2026. El material fue difundido por RÉCORD en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre la afición mexicana.

¿Qué pasó con el camión de aficionados de Chivas?

En el video publicado por RÉCORD se observa a un grupo de personas identificadas con colores de Cruz Azul siguiendo un autobús donde viajaban aficionados de Chivas. Durante el recorrido, varios sujetos lanzaron piedras contra la unidad mientras intentaban intimidar a los pasajeros.

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Las imágenes provocaron indignación inmediata en redes sociales, especialmente porque el incidente ocurrió en el contexto de una de las series más calientes de la Liguilla del Clausura 2026. Usuarios calificaron el hecho como “imperdonable” y exigieron sanciones ejemplares para los responsables.

Afición de Cruz Azul apedrea camión de Chivas Ampliar

Hasta ahora no existe un reporte oficial confirmando lesionados o detenidos derivados de este incidente.

Video viral desata polémica entre aficionados de Cruz Azul y Chivas

La rivalidad entre ambas aficiones aumentó desde los días previos a la semifinal. En redes sociales comenzaron a circular serenatas, provocaciones y quema de camisetas entre seguidores de ambos clubes, calentando todavía más el ambiente.

El video difundido en Facebook se volvió tendencia rápidamente porque muestra un momento de tensión que pudo terminar de manera mucho más grave. Aunque las autoridades no han emitido una postura detallada, aficionados y periodistas deportivos pidieron reforzar los protocolos de seguridad para evitar hechos similares en futuros partidos de Liga MX.

La situación también abrió nuevamente el debate sobre la violencia en el fútbol mexicano y el comportamiento de las barras alrededor de partidos de alto riesgo.

¿La Liga MX o las autoridades ya respondieron?

Hasta el momento, ni la Liga MX ni las autoridades capitalinas han publicado un comunicado específico sobre el ataque al camión de aficionados rojiblancos.

Lo que sí se confirmó fue la implementación de un fuerte operativo de seguridad alrededor del partido entre Cruz Azul y Chivas debido a la alta tensión generada por la semifinal. En días recientes también se reportaron detenciones relacionadas con reventa y altercados en los alrededores del estadio.

La expectativa ahora es saber si las imágenes derivarán en investigaciones formales o sanciones para grupos de animación involucrados.

Camión de aficionados de Chivas Ampliar

Redes sociales explotan tras agresión a aficionados rojiblancos

La publicación de RÉCORD acumuló miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas. Mientras aficionados de Chivas condenaron la agresión y pidieron castigos severos, algunos seguidores cementeros señalaron que no todos los aficionados celestes estuvieron involucrados.

En plataformas como Facebook y X, varios usuarios recordaron episodios anteriores de violencia entre barras del fútbol mexicano y exigieron medidas más estrictas para evitar nuevos incidentes.

¿Qué sigue para Cruz Azul y Chivas en el Clausura 2026?

Más allá de la polémica fuera de la cancha, la serie entre Cruz Azul y Chivas continúa siendo una de las más seguidas del Clausura 2026. Ambos equipos se juegan el pase a la gran final de la Liga MX en una eliminatoria marcada por la tensión dentro y fuera del estadio.

Ahora la atención estará puesta no solo en el resultado deportivo, sino también en el comportamiento de las aficiones durante los próximos encuentros. Las autoridades y organizadores tendrán presión adicional para garantizar seguridad y evitar nuevos actos violentos.