¿Traición o realidad? Nico Castillo lanza pronóstico para el América vs Pumas en Liguilla

De cara a los cuartos de final del Clausura 2026, Nicolás Castillo, exdelantero que defendió tanto a Pumas como al América, analizó el Clásico Capitalino con una postura equilibrada, aunque reconociendo matices importantes entre ambos equipos.

Nico Castillo jugador del América / Jam Media Ampliar

El chileno destacó que los universitarios tuvieron un mejor desempeño durante la fase regular, lo que los coloca con argumentos sólidos para competir en la serie. “Pumas terminó mucho mejor el torneo”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Moisés Muñoz calienta el Clásico: América “siempre será favorito” ante Pumas en Liguilla

Sin embargo, también advirtió que la Liguilla cambia completamente el panorama, y ahí es donde América suele marcar diferencia. Según Castillo, el equipo azulcrema eleva su nivel cuando se trata de instancias definitivas, lo que equilibra o incluso inclina la eliminatoria.

Castillo fue formado y consolidado en Pumas, dio el salto al fútbol europeo y regresó a México para vestir la camiseta del América. Con este conocimiento de causa que le da haber defendido ambas instituciones, Castillo puso sobre la mesa un debate eterno: ¿Pesa más el momento actual o la jerarquía histórica?

Pumas llega mejor, pero América es otro en Liguilla

El andino reconoció que, en términos estrictos de cierre de torneo, el conjunto del Pedregal luce más sólido. Para el atacante, Pumas terminó la fase regular con una inercia positiva, mostrando un fútbol dinámico que los coloca como un rival de cuidado para cualquiera. "Pumas terminó mejor", admitió sin titubeos, destacando el espíritu combativo que ha recuperado el equipo universitario bajo su actual gestión.

Sin embargo, la advertencia llegó de inmediato. Castillo fue enfático al señalar que el Club América posee una cualidad casi mística cuando llega la “Fiesta Grande”. Según el chileno, las Águilas suelen “transformarse” en el momento en que se pita el inicio de la fase de eliminación directa. Esta capacidad de mutar y elevar el nivel en partidos de vida o muerte es, a ojos de Nico, el factor que equilibra una balanza que en el papel podría parecer inclinada hacia Ciudad Universitaria por el cierre de campaña.

Pumas / Jam Media Ampliar

Un clásico sin favorito claro, pero con alta expectativa

Al ser cuestionado sobre su preferencia personal y a quién ve como semifinalista, Castillo evitó inclinarse por un ganador. El exfutbolista prefirió mantenerse neutral y apostar por el espectáculo: “Que sea un lindo clásico… y que gane el mejor”, argumentando que su pasado en ambos clubes le ha dejado huellas profundas, tanto por el cariño recibido en CU como por los retos superados en el Nido.

No obstante, el mensaje de Castillo es claro: la Liguilla es un torneo aparte donde el aspecto psicológico y la experiencia juegan un papel fundamental. Para el chileno, si Pumas quiere avanzar, no le bastará con el buen funcionamiento táctico mostrado recientemente, sino que deberá ser capaz de resistir el embate mental que significa enfrentar al América cuando el trofeo está en juego.

El llamado Clásico Capitalino es uno de los enfrentamientos más representativos del futbol mexicano, con una rivalidad histórica que suele intensificarse en instancias de eliminación directa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Layún regresa al América? El exjugador aclara su posible llegada como directivo

Un duelo marcado por historia y presente

El choque entre América vs Pumas no solo enfrenta estilos y momentos distintos, sino también dos formas de competir en la Liguilla. Mientras los universitarios llegan con mayor regularidad, las Águilas apelan a su experiencia y capacidad de adaptación en partidos decisivos.

Así, el Clásico Capitalino en cuartos de final se perfila como uno de los duelos más atractivos de la Liguilla, con pronóstico reservado y múltiples factores en juego. La balanza no está completamente inclinada hacia ningún lado, pero lo que sí parece seguro es un enfrentamiento intenso, cargado de historia y con un alto nivel competitivo.