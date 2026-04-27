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Liga MX: Quedaron definidos los horarios y fechas para los Cuartos de Final Clausura 2026

¡Listos los horarios! Conoce cuándo y dónde se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Fechas y sedes de los duelos América vs Pumas, Chivas vs Tigres y más.

Liga MX: Quedaron definidos los horarios y fechas para los Cuartos de Final Clausura 2026

Liga MX: Quedaron definidos los horarios y fechas para los Cuartos de Final Clausura 2026 / Jam Media

Aldair Monroy

Quedaron definidos los horarios de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los partidos de ida y vuelta se disputarán en fin de semana. Los enfrentamientos se determinaron con base en la posición en la tabla general, bajo el formato habitual.

Cruz Azul

Cruz Azul / Jam Media

La primera serie será entre Guadalajara y Tigres. El encuentro de ida se llevará a cabo el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, mientras que la vuelta será el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

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En el segundo duelo Cruz Azul se medirá ante Atlas. El partido de ida está programado para el sábado 2 de mayo a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco, y la vuelta se jugará el sábado 9 de mayo a la misma hora en el Estadio Banorte.

En la tercera llave, Pachuca y Toluca jugarán la ida el domingo 3 de mayo a las 19:15 horas en el Estadio Nemesio Diez, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el domingo 10 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo.

Finalmente, Pumas y América cerrarán los cruces. El partido de ida se jugará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Banorte. La vuelta se disputará el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Cabe señalar que, en caso de empate en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general.

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