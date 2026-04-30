Moisés Muñoz calienta el Clásico: América “siempre será favorito” ante Pumas en Liguilla
Moisés Muñoz calienta el Clásico Capitalino: asegura que el América es favorito ante Pumas en la Liguilla 2026 por “hegemonía” y una histórica cábala.
De cara a los cuartos de final del Clausura 2026, Moisés Muñoz no dudó en inclinar la balanza a favor del Club América en su serie frente a Pumas. El exguardameta de las Águilas aseguró que más allá del momento actual de ambos equipos, las Águilas parten como favoritas debido a su dominio histórico en enfrentamientos de Liguilla.
“En esta eliminatoria, el favorito siempre será América”, afirmó Muñoz, quien argumentó que la hegemonía del conjunto azulcrema sobre los universitarios pesa en este tipo de instancias.
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Muñoz destacó que la “hegemonía” es un concepto real que se manifiesta en el terreno de juego. Según el ex portero, América siempre será el favorito en esta llave, no solo por la plantilla actual, sino por la autoridad que el equipo suele imponer sobre Pumas en instancias de eliminación directa.
“Siempre será el favorito por hegemonía”, sentenció Muñoz, recordando que la presión de jugar contra el equipo más ganador del país suele pasar factura a los rivales que no logran descifrar el “ADN” americanista en partidos de vida o muerte.
La “cábala” que ilusiona al americanismo
Uno de los argumentos más llamativos del exarquero es la supuesta “cábala” que existe cuando América enfrenta a Pumas en Liguilla. Muñoz recordó que, en varias ocasiones, eliminar a los universitarios ha sido antesala de un campeonato para las Águilas.
“Cuando eliminamos a Pumas, salíamos campeones”, señaló, aludiendo a antecedentes como el Clausura 2013 y el Apertura 2014, torneos en los que América superó a su acérrimo rival en cuartos de final y posteriormente levantó el título.
Un clásico con pronóstico dividido
El choque entre América y Pumas se perfila como uno de los más atractivos de la Liguilla, no solo por la rivalidad histórica del llamado Clásico Capitalino, sino por el contraste en el presente de ambos clubes. Mientras los universitarios firmaron una fase regular destacada, las Águilas apelan a su tradición y experiencia en instancias definitivas.
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Así, aunque en el papel Pumas podría llegar mejor posicionado, la historia reciente y el peso de la camiseta mantienen al América como el rival a vencer, al menos desde la perspectiva de una de sus voces más autorizadas.
Con estas declaraciones, el ambiente para el Clásico Capitalino queda más que caldeado. La moneda está en el aire, pero para Moisés Muñoz, el resultado ya está escrito por la historia y la jerarquía.