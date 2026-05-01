Atlas vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final Clausura 2026 Liga MX

Atlas recibe a Cruz Azul en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX, encuentro que se disputará en el Estadio Jalisco.

Cruz Azul vs Atlas / Agustin Cuevas Ampliar

El conjunto rojinegro llega a este compromiso sin haber conseguido una victoria como local en sus últimos cinco partidos, con saldo de tres empates y dos derrotas. Aun así, el equipo dirigido por Diego Cocca quedó en la sexta posición y regresa a la liguilla tras tres años de ausencia en la fase final del futbol mexicano. Ahora, buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja ante su afición.

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Por su parte, La Máquina arriba con un impulso anímico importante luego de cortar su racha sin triunfos. Cruz Azul quedó en la tercera posición en el torneo regular y viene de golear 4-1 a Necaxa en su regreso al Estadio Banorte. Además, el equipo estrena técnico con la llegada de Joel Huiqui, lo que ha renovado las expectativas de cara a la búsqueda del pase a semifinales.

¿Ya vieron “El Color es AZUL” de la victoria ante Necaxa?

¿Qué esperan?



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En el historial de liguilla, Atlas y Cruz Azul se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos series ganadas por cada lado. Esta será la quinta vez que se midan en instancias finales, donde intentarán inclinar la balanza a su favor y quedarse con el pase.

ATLAS VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER