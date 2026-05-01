Pablo Barrera reveló el “premio imposible” de Billy Álvarez en la Final América vs Cruz Azul 2013 / Jam Media

La Final del Clausura 2013 entre Club América y Cruz Azul sigue dando de qué hablar y ahora salió a la luz un detalle que explica la presión interna en La Máquina antes de una de las derrotas más dolorosas de su historia.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

A más de una década de aquella noche en el Estadio Azteca, Pablo Barrera, ex jugador celeste reveló que la directiva encabezada por Guillermo ‘Billy’ Álvarez ofreció premios prácticamente ilimitados con tal de asegurar el título.

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“Autos, casas y lo que quisieran”: la promesa de Billy Álvarez

De acuerdo con el testimonio de Pablo Barrera, la directiva cementera puso sobre la mesa una oferta sin precedentes previo a la Final: autos, casas, contratos e incluso cualquier deseo personal si lograban vencer al América.

La revelación surgió en el podcast Los Rookies, donde el exjugador explicó que el mensaje fue transmitido por el capitán Gerardo Torrado, dejando claro que el dinero “no sería un problema” si el trofeo llegaba a La Noria.

El incentivo fue tan alto que, según el propio Barrera, la sensación dentro del vestidor era de absoluta confianza. Cruz Azul ganaba el global 2-0 y estaba a minutos de romper una sequía histórica… pero todo terminó en tragedia deportiva.

La final que cambió la historia del futbol mexicano

Aquella serie terminó convirtiéndose en una de las más icónicas del futbol mexicano. Cruz Azul tenía el título en las manos hasta que el América reaccionó en los últimos minutos con goles dramáticos —incluido el del portero Moisés Muñoz— para empatar el global y llevar el partido a penales.

En la tanda definitiva, las Águilas se impusieron y firmaron una remontada histórica que marcó a toda una generación celeste.

Hoy, ese episodio no solo es recordado por lo deportivo, sino también por lo que ocurría detrás de escena: una directiva dispuesta a todo, incluso a abrir la cartera sin límites, en busca de un campeonato que terminó escapándose de forma dramática.

Billy Álvarez / Hector Vivas Ampliar

Cruz Azul y América, dos caminos que siguen cruzándose

El impacto de aquella Final aún resuena en la rivalidad del llamado “Clásico Joven”, uno de los duelos más intensos de la Liga MX.

Mientras América consolidó una década de éxitos tras ese título, Cruz Azul tuvo que esperar años para sacudirse la presión histórica y volver a levantar un campeonato de liga.

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De cara al presente, ambos equipos se mantienen como protagonistas del futbol mexicano y apuntan a la Liguilla del Clausura 2026, donde podrían volver a cruzarse en una serie que, sin duda, reavivaría los fantasmas y las historias ocultas de aquella inolvidable final.