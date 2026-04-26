¡Lista la liguilla! Así se jugará la fase final del Clausura 2026 de Liga MX

La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y con ello quedó definido el cuadro de la liguilla, que arrancará el 2 de mayo con ocho equipos en busca del título. A diferencia de torneos recientes, esta edición se jugará directamente desde cuartos de final, sin fase de Play-In, lo que aumenta la exigencia desde el primer cruce.

Atlas / Agustin Cuevas Ampliar

Con los resultados de la jornada 17 ya completos, la tabla general quedó encabezada por Pumas UNAM, quien le arrebató el liderato a Guadalajara por diferencia de goles con un registro histórico de puntos para el club, rompiendo su marca de puntos en torneos de 17 jornadas. Al equipo rojiblanco le costó caro haber ganado solo 1 de sus últimos 5 partidos y ahora se tendrá que conformar con el segundo puesto.

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Cruz Azul, a pesar de su irregular cierre de temporada, donde hiló hasta 9 partidos oficiales sin ganar, sumado al despido de su director técnico, Nicolás Larcamón, se quedó con el tercer lugar de la tabla general y cerrará como local su serie de cuartos de final. El top 4 lo completa Pachuca, quien logró encontrar su ritmo en la segunda parte del campeonato al mando de Esteban Solari.

¿Cómo se jugará la liguilla del Clausura 2026 de Liga MX?

De acuerdo con el reglamento del torneo, los enfrentamientos se definen en función de la posición en la tabla general: el 1° contra el 8°, el 2° frente al 7°, el 3° ante el 6° y el 4° contra el 5°.

Con ello, los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera:

Pumas UNAM vs América

Chivas vs Tigres UANL

Cruz Azul vs Atlas

Pachuca vs Toluca

Estos enfrentamientos prometen alta intensidad desde el inicio, destacando duelos como el de Pumas ante América, un choque con tintes de clásico, así como el enfrentamiento entre Chivas y Tigres, donde el equipo de Guadalajara tiene cuentas pendientes por la final perdida ante los felinos en 2023.

Cruz Azul vs Necaxa / Agustin Cuevas Ampliar

¿Cuándo se juega la liguilla del fútbol mexicano?

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán los días 2 y 3 de mayo, mientras que los encuentros de vueltaestán programados para el 9 y 10 de mayo, en series a ida y vuelta.

En esta fase, el criterio para avanzar es el marcador global; en caso de empate, el equipo mejor ubicado en la tabla general avanzará a semifinales, lo que le da una ventaja importante a los primeros cuatro sembrados.