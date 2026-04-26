Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que clasificaron los cuatro grandes a liguilla?

La coincidencia de los cuatro grandes del futbol mexicano Club América, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas UNAM en una misma Liguilla no es algo habitual. La última vez que los cuatro lograron avanzar a la fiesta grande fue en el Clausura 2024.

Pumas / Jam Media Ampliar

En ese certamen, Club América terminó como líder general, consolidando su etiqueta de favorito desde la fase regular. Cruz Azul también tuvo un torneo sólido y se ubicó en la parte alta de la tabla, en segundo lugar, asegurando su pase directo a cuartos de final. Por su parte, Guadalajara y Pumas UNAM lograron su clasificación tras superar el Play-In, mostrando capacidad de reacción en la fase decisiva.

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Curiosamente, en ese torneo América quedó en primer lugar y Pumas en octavo; ahora, en el Clausura 2026, los papeles se invirtieron, con Pumas como líder general y América como el último lugar de los clasificados.

América campeón y dominio en la fase final

Ya en la Liguilla, la presencia de los cuatro grandes elevó la expectativa, aunque el desarrollo del torneo dejó claro que uno de ellos estaba un paso por delante. Club América confirmó su dominio al avanzar con autoridad hasta la final, donde terminó levantando el título y reafirmando su condición como el equipo más ganador del futbol mexicano.

Pumas cayó ante Cruz Azul en cuartos de final con marcador global de 4-2, dando cierre a un torneo con muchas irregularidades y siendo dominado por La Máquina.

Guadalajara logró superar a Toluca en el Estadio Nemesio Diez con un solitario gol de Víctor Guzmán, consiguiendo así su sorpresivo pase a semifinales, donde se enfrentó a su acérrimo rival, América, cayendo por la mínima con gol de Israel Reyes.

América / Agustin Cuevas Ampliar

Cruz Azul mostró una de sus mejores caras en los torneos cortos al mando de Martín Anselmi y una armonía entre afición y equipo pocas veces vista. En cuartos de final, los azules fueron superiores a Pumas y en semifinales superaron en casa a los Rayados de Monterrey para avanzar a una nueva final del fútbol mexicano.

Las Águilas de Jardine aprovecharon su ventaja en la tabla como líderes y avanzaron a semifinales tras empatar en el global 2-2 ante Pachuca. Después, en semifinales, se quedaron con una edición más del Clásico de México y lograron avanzar a la final del fútbol mexicano.

América y Cruz Azul nos regalaron otra final inolvidable en una rivalidad que ha dado vida a la Liga MX en los últimos años. En la ida, los azulcremas lograron salir con vida tras empatar 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, para poder rematar en el Estadio Azteca a los celestes, con un polémico gol de penal en los últimos minutos, marcado por Henry Martín.

Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

Así se dio una liguilla especial por la presencia de los 4 equipos más importantes del fútbol mexicano. Nuevamente en el Clausura 2026 se metieron en la fiesta grande en busca del título. Pumas buscará hacer valer su liderato ante las Águilas del América, quienes viven su torneo más cuestionado bajo el mando de André Jardine.

Guadalajara, quien para muchos es el equipo con mejor desempeño del campeonato, se medirá ante Tigres en lo que será la despedida de su máximo referente: André-Pierre Gignac. Por su parte, Cruz Azul se medirá ante el Atlas de Guadalajara con la sorpresa de que en el banquillo contará con las instrucciones de Joel Huiqui, tras el despido de Nicolás Larcamón.