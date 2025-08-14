Supernova Orígenes: Todo lo que debes saber de la primer pelea en su tipo, una de las más esperadas

Supernova Orígenes es un evento que nace a raíz de La Velada del Año, ambos creados por Ibai Llanos, creador de contenido de deportes. Es por eso que ahora están juntando a toda la crema y nata del mundo de los influencers para reunirlos en un espectáculo que combina el deporte del boxeo con música y contenido pop en un mismo lugar.

Te contamos cuál es el calendario de este fin de semana para que no te pierdas ningún detalle del magno evento.

Fechas importantes de Supernova Orígenes

El evento más importante que junta al deporte con los y las creadoras de contenido, está a nada de suceder. Supernova Orígenes es un espectáculo para disfrutar de tus influencers favoritos peleando arriba de un ring y con guantes de boxeo.

Es importante mencionar que al ser su primera edición en México, está teniendo un recibimiento por parte del público muy interesante. Por eso, las actividades de este gran show comenzaron desde el pasado miércoles, es decir:

Miércoles 13 de agosto : se vivió una conferencia de prensa en punto de las 18:00 hrs

: se vivió una conferencia de prensa en punto de las 18:00 hrs Viernes 15 de agosto : habrá un entrenamiento abierto al público, donde podrás ver a tus influencers favoritos prepararse casi como los profesionales

: habrá un entrenamiento abierto al público, donde podrás ver a tus influencers favoritos prepararse casi como los profesionales Sábado 16 de agosto : se llevará a cabo la ceremonio de pesaje

: se llevará a cabo la ceremonio de pesaje Domingo 17 de agosto: la fecha más esperada, se celebrará la función de box

Ahora bien, todo esto se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes aunque si no lograste comprar los boletos, no te preocupes, todo se transmitirá a través de YouTube o en los canales de twitch de cada uno de los participantes, así como también, a través de Facebook y TikTok de Supernova Orígenes.

¿Quiénes participarán en Supernova Orígenes?

Entre los influencers y creadores de contenido que participarán en la pelea de boxeo se encuentran:

Shelao vs. Luis Pride

Milica vs. Mercedes Roa

Westcol vx. Mario Bautista

Escorpión Dorado vs. Franco Escamilla

Alana Flores vs. Gala Montes

Xavi, Maria Becerra, Gabito Ballesteros y Oscar maydon serán los artistas invitados para “Supernova:Origenes”



Asimismo, habrá invitados musicales que animarán a todos los fans, por ejemplo:

Xavi

Gabito Ballesteros

Óscar Maydon

María Becerra

Así que no te pierdas ningún detalle de esta pelea tan esperada y ve ganar al mejor o la mejor del Supernova Orígenes.

