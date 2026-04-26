Joao Pedro es bicampeón de goleo en solitario pero no jugará la Liguilla / Jam Media

Joao Pedro se coronó como bicampeón de goleo con 14 anotaciones; la campaña pasada, en el Apertura 2025, hizo 12 tantos y compartió este galardón con “La Hormiga” González y Paulinho. Ahora, en el Clausura 2026, el delantero del Atlético de San Luis tendrá este reconocimiento en solitario.

Joao Pedro / Jam Media Ampliar

El camino para el título de máximo goleador comenzó en la jornada 1 cuando Joao le anotó a Tigres; en la siguiente fecha le marcó al América. Ante Chivas hizo un doblete en la semana 4, y en los tres siguientes partidos “vacunó” a Necaxa, Querétaro y Atlas.

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Ante Mazatlán se despachó con un doblete, además les marcó a Pachuca, Monterrey, Toluca, Santos y Juárez; además, dio una asistencia en el transcurso del campeonato. El delantero que llegó el año pasado ha jugado 34 partidoscon los Potosinos y lleva en su cuenta personal 26 anotaciones en dos torneos disputados.

Atlético de San Luis, en el presente torneo, hizo 24 goles, de los cuales Joao Pedro marcó en 14 ocasiones; eso quiere decir que el delantero marcó el 58% de los tantos del cuadro rojiblanco, sin embargo, el equipo no clasificó a la Liguilla.

¡Un auténtico hombre gol! ⚽💥



1️⃣4️⃣ veces João Pedro



El delantero del @AtletideSanLuis se corona como el máximo goleador del #ConMéxicoC26 y ya es BICAMPEÓN de goleo en nuestro futbol. 🔴⚪



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Joao Pedro es un jugador que ha venido a cambiar la Liga MX. Al principio su llegada no generó tanta expectativa, pero poco a poco, con sus actuaciones y goles, ha conseguido ser el mejor en el presente torneo. Veremos qué sigue para el delantero italiano; con 34 años, aún hay muchas historias que contar.