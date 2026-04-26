Chivas perdona en el cierre: “La Hormiga” González se queda sin corona y el Rebaño cede la cima / Jam Media

Para cerrar el torneo regular, Chivas y Tijuana se enfrentaron en un duelo correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026. En el cual repartieron puntos tras un empate a cero goles.

Chivas vs Xolos / Jam Media Ampliar

Los primeros minutos del primer tiempo fueron de análisis para ambos equipos, conforme fue avanzando el encuentro tuvieron oportunidades para romper el cero, sin embargo, el gol no se hizo presente. La figura fue Toño Rodríguez, el guardameta de Xolos tuvo varias intervenciones que evitaron la caída de su arco. Tras lapsos trabados o con intensidad el partido se fue al medio tiempo 0-0.

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En la segunda mitad, Chivas tuvo el dominio del compromiso, además creó las oportunidades de peligro, pero no pudieron concretar. La defensiva de los fronterizos se cerró por completo y fue sumamente complicado romper el condado. Al minuto 90 hubo una jugada polémica dentro del área de Adonis Preciado por una posible mano por un rebote, tras la revisión del VAR se determinó que la mano no era sancionable.

El encuentro terminó 0-0, un empate que a Chivas le costó el liderato, además “La Hormiga” González no anotó y se quedó atrás en la pelea por el bicampeonato de goleo.

¡ADIÓS LIDERATO! 😱🇲🇽@Chivas no pudo con @Xolos y terminaron 0-0.



Al final, Katia Itzel García había marcado PENAL para Chivas, pero el "Gato" Ortiz le sugirió revisión en VAR y cambió su decisión.



Con la victoria de Pumas, el Rebaño terminó SEGUNDO en la clasificación. pic.twitter.com/X9NqPtyhx7 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 26, 2026

Con este resultado, las Chivas se quedaron con el segundo lugar de la tabla con 36 unidades, por otro lado Xolos llegó a 23 puntos y esperan al cierre de la jornada para ver si estarán en la liguilla.