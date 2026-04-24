Chivas vs Xolos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 de la Liga MX Clausura 2026 / Jam Media

Chivas recibe a Xolos y así cierra la temporada regular. Sigue la actividad de la jornada 17 del futbol mexicano, con el choque entre el equipo de Chivas y los Xolos, compromiso que se dará en la cancha del Estadio Akron, con la misión de que el chiverío gane para asegurar el liderato de la tabla general, mientras que los de la frontera necesitan la victoria para alcanzar un boleto para la liguilla.

Tijuana vs Chivas / Jam Media Ampliar

Chivas llega a este duelo después de empatar sin anotaciones contra el equipo de Necaxa, sin embargo, eso no afectó su posición en la tabla general, ya que se encuentran en el primer puesto, con once victorias, dos empates y tres derrotas, con 35 puntos, 33 goles a favor y 17 en contra.

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Mientras que el equipo de los Xolos de Tijuana están en la novena posición, con cinco triunfos, siete igualadas y cuatro derrotas, han cosechado 22 puntos, con 19 goles a favor y 17 en contra. A mitad de semana le ganaron 3-1 a Pachuca y con ello se acercan para luchar por acceder a los cuartos de final.

🧠 Enfoque en nuestro último partido de temporada regular 🇦🇹 pic.twitter.com/go2OAdDO7e — CHIVAS (@Chivas) April 24, 2026

De los últimos cinco duelos entre ambas escuadras, el equipo de Guadalajara cuenta con dos victorias, dos empates y solo un triunfo ha sido para Xolos. Además, la última vez que se vieron las caras, igualaron 3-3, con un doblete de Gil Mora y otro de Frank Boys, mientras que por parte del rebaño sagrado, anotaron con Armando González, Efraín Álvarez y otro de Roberto Alvarado.

CHIVAS VS XOLOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER