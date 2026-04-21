Chivas busca cerrar el Clausura 2026 en la cima y firmar su tercer liderato general en la historia de los torneos cortos / Jam Media

El Deportivo Guadalajara se encuentra a 2 jornadas de hacer historia reciente al colocarse como líder del Clausura 2026, un logro que en la era de torneos cortos ha sido poco común para uno de los clubes más representativos del fútbol mexicano.

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El equipo dirigido por Gabriel Milito ya aseguró su lugar en la Liguilla, pero ahora apunta a una meta mayor: cerrar en la cima de la tabla general, algo que no solo implica ventaja en la liguilla por el título, sino también romper con una tendencia histórica que ha limitado al club.

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Con 34 puntos, Chivas igualó su mejor registro en torneos cortos y está a una unidad de imponer una nueva marca interna, lo que refleja la regularidad que ha mostrado a lo largo del campeonato de la Liga MX.

El camino no será sencillo, ya que necesita resultados clave en sus últimos compromisos, primero ante Necaxa como visitante y después frente a Tijuana en casa, además de depender de una combinación de resultados para asegurar el liderato.

En caso de lograrlo, el Rebaño Sagrado alcanzaría apenas su tercer primer lugar desde 1996, un dato que contrasta con su peso histórico dentro de la liga mexicana y evidencia la dificultad de sostener el nivel durante la fase regular.

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¿Qué ha pasado cuando Chivas termina como líder del torneo?

Las 2 ocasiones anteriores no terminaron en título, ya que en el Clausura 2008, bajo el mando de Efraín Flores, finalizó en la cima con 33 puntos, pero Santos se quedó con el campeonato tras la Liguilla.

La historia se repitió en el Apertura 2011, cuando con José Luis Real en el banquillo y 30 unidades, el equipo llegó como líder, aunque fue Tigres quien levantó el trofeo, dejando abierta la deuda de coronar ese dominio en el calendario regular del fútbol local.