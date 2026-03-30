Emilio Azcárraga está furioso por remodelaciones del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

El regreso del icónico Estadio Azteca, ahora renombrado como Estadio Banorte por motivos de patrocinio, no solo estuvo marcado por la emoción futbolística, sino también por las críticas internas más fuertes de lo esperado. Según versiones periodísticas especializadas, el empresario y dueño de Televisa y Club América, Emilio Azcárraga, mostró un profundo descontento por el resultado de las remodelaciones y los problemas logísticos durante la reinauguración del coloso de Santa Úrsula.

Estadio Banorte / Jam Media Ampliar

La reapertura del recinto fue celebrada con el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, un evento que buscaba servir como prueba general de cara al Mundial 2026. Sin embargo, en el entorno cercano al directivo azulcrema se comenta que Azcárraga no quedó conforme con cómo se presentaron las instalaciones ni con la operación del estadio en un día tan importante, generando un fuerte malestar dentro de la dirigencia.

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Fallas de última hora y logística que habrían molestado a Azcárraga

Aunque visualmente el Estadio Banorte lucía renovado, varias situaciones previas y durante el evento despertaron críticas. Trabajadores estuvieron afinando detalles hasta altas horas de la madrugada anterior al partido, lo que, según allegados a Azcárraga, no debía ocurrir en un proyecto de esta magnitud. Además, la logística de acceso y el flujo de aficionados dentro y fuera del estadio no funcionó de la manera prevista, lo que generó demoras y descontento entre asistentes y organizadores.

Remodelaciones para el Mundial 2026 y opiniones divididas

El Estadio Banorte está siendo sometido a trabajos de modernización para cumplir con los estándares de la FIFA de cara al Mundial 2026, que tendrá a México como coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá. Parte de estas adecuaciones incluyeron mejoras en butacas, iluminación, vestidores y tecnología interna, además de la nueva identidad visual bajo el nombre del patrocinador.

No obstante, el descontento de figuras como Emilio Azcárraga refleja que aún existen retos por resolver antes del inicio oficial de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Banorte será sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

ESPECTACULAR EL ESTADIO BANORTE🔥🤩



Así se vivía el protocolo previo al arranque del México vs Portugal 👀



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Tiempo para corregir errores y próxima fecha mundialista

Pese al malestar, fuentes dentro de la organización del estadio aseguran que todavía hay tiempo para ajustar los detalles técnicos y logísticos antes de que se juegue el primer partido mundialista. La fecha límite para terminar las adecuaciones finales se mantiene en las próximas semanas, con la intención de que todos los escenarios estén en óptimas condiciones para el torneo.

La situación ha generado debate en el entorno del fútbol mexicano, puesto que este estadio es considerado un símbolo histórico del deporte en el país y su adecuada presentación es fundamental para el prestigio del balompié nacional en el plano internacional.