Cuauhtémoc Blanco desata polémica al llegar en camioneta de lujo de hasta 3 millones de pesos al Estadio Azteca | VIDEO

La llegada de Cuauhtémoc Blanco al renovado Estadio Azteca encendió la conversación pública luego de ser captado mientras ingresaba en una camioneta de lujo sin placas, cuyo valor se estima cercano a los 3 millones de pesos, para el partido amistoso entre México y Portugal.

Cuauhtémoc Blanco / Clasos Ampliar

El vehículo, presuntamente de la marca Cadillac, destacó no solo por su alto costo sino por sus características de gama premium, asociadas a exclusividad, potencia y confort, elementos que contrastaron con el operativo implementado para el resto de los asistentes, y sobre todo con la austeridad que promueve la Cuarta Transformación.

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De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el ahora diputado de Morena accedió sin inconvenientes al estacionamiento del inmueble, pese a que se había establecido la prohibición de ingreso vehicular para el público general durante el evento.

El ingreso se dio tras una breve identificación con personal del recinto, luego de lo cual el exdelantero de la selección nacional saludó a algunos aficionados antes de dirigirse a una zona restringida, destinada a propietarios de palcos, invitados especiales y personal vinculado a la FIFA.

El contraste fue evidente frente a miles de asistentes que tuvieron que trasladarse exclusivamente en transporte público como parte del operativo de movilidad diseñado por autoridades capitalinas para este evento de reinauguración.

🔴 En una camioneta de lujo, con valor aproximado de 3 millones de pesos, sin placas, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco arribó al Estadio Azteca para el partido de México vs Portugal



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La escena detonó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el uso de una camioneta de lujo sin placas y el acceso diferenciado, señalando un posible trato privilegiado frente a las reglas aplicadas al resto de la ciudadanía.

El episodio se suma a una jornada marcada por múltiples contrastes en el regreso del recinto, entre celebración deportiva, logística rumbo al Mundial 2026 y debates sobre equidad, teniendo como uno de sus focos principales la imagen de un vehículo de alto valor ingresando sin restricciones.